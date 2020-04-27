Prof. Dr. Özlü: Yaza koronavirüssüz girme umudumuz artıyor
|27 Nisan 2020 08:39
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Sağlık Bakanlığı'nın bugün açıkladığı koronavirüs salgınındaki son durum, bilim adamları tarafından umut verici olarak yorumlandı.
20 GÜNÜN EN DÜŞÜK VAKA TESPİTİ
Bakanlığın açıkladığı verilere göre, bugün son 20 gündeki en düşük vaka tespiti yapıldı. Bunun yanında günlük vefat sayısı da 100 kişinin altına düştü.
Bu sonuçlardan sonra, önlemlerin işe yaradığı ve bu başarıya nasıl ulaşıldıysa sonuna kadar devam edilmesi gerektiği Bilim Kurulu üyelerince de dile getirildi.
Bilim Kurulu üyesi Prof. Tevfik Özlü de Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan rakamların ardından, Twitter hesabından umut dolu bir paylaşım yaptı.
"YAZA KORONAVİRÜSSÜZ GİRME UMUDUMUZ ARTIYOR"
İyileşen hasta sayısının arttığına dikkat çeken Özlü,
"Mor salkımlar açtı. Yaza koronavirüssüz girme umudumuz artıyor. Günlük vaka sayılarımız, test pozitiflik oranlarımız azalıyor. İyileşen hasta sayılarımız artıyor. Havuz boşalıyor. Sakın gevşemeyelim. Ne yaparak başarılı olduysak, aynen devam."ifadelerini kullandı.
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