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Türk profesör Canan Dağdeviren'den çığır açan buluş

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)'nde görev yapan araştırmacılar ve Türk profesör Canan Dağdeviren, kişinin hayati belirtilerini izlemek için kıyafetlere işlenmiş sensörler geliştirdi.
27 Nisan 2020 09:04
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Türk profesör Canan Dağdeviren'den çığır açan buluş

MIT araştırmacıları, elektronik sensörleri kumaşlara yapıştırılarak, insanların vücut sıcaklığı, solunum ve kalp atış hızı gibi hayati belirtilerini izlemek için kullanılabilecek t-shirt veya diğer giysiler yaratmalarını sağlayan bir yol geliştirdiler.

Sensörlerin gömülü olduğu giysiler, makinede yıkanabilir ve onları giyen kişinin vücuduna yakın olacak şekilde özelleştirilebilir.
İhlas Haber Ajansı
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