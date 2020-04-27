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4 günün ardından, 3 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda ana gündem bayramdan sonra ilk normalleşme adımları olacak. Toplantıda 1 Mayıs'tan itibaren 3 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesi, 65 yaş üzeri için sokağa çıkma yasağının gevşetilmesi, okullara verilen aranın uzatılması konuları da konuşulacak.
 27 Nisan 2020 10:37
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4 günün ardından, 3 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün bir süredir yakın kurmaylarıyla mesaisini sürdürdüğü Huber Köşkü'nden beşinci dijital kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda gündemi ağırlık olarak koronavirüse karşı alınan tedbirler ve salgının ardından normalleşme döneminde atılacak adımlar oluşturacak. Kabinede, okullarda 30 Nisan'da sona erecek olan uzaktan eğitime devam sürecinin uzatılması ve cuma gününe denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile birlikte hafta sonu sokağa çıkma yasağının 3 gün olarak uygulanması formülü ele alınacak.

20 yaş altı ve 65 yaş üstü

Kabinede normalleşme döneminde kademe kademe hayata geçirilecek 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma yasağının esnetilmesinin yanı sıra 16 bakanlığın hazırladığı normalleşme eylem planları tüm yönleriyle değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın salgındaki son durumla ilgili bilgileri paylaşacağı toplantıda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da 4 günlük sokağa çıkma yasağının sokaktaki yansımaları ve tedbirlere uyum konusunda 31 şehirden gelen istatistiklerle ilgili brifing verecek.

Uzaktan eğitime devam

Üç aşamalı uygulanması planlanan 'normalleşme adımları' ve alınması öngörülen yeni tedbirler de kabinenin bir diğer gündem maddesi olacak. Bu kapsamda başta turizm, tarım ve sanayi olmak üzere üç kritik sektörde uygulamaya konulacak normalleşme senaryoları kabinede ele alınacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sınav takvimi, sınıf geçme, mezuniyetler, uzaktan eğitimin sonuçları ve önümüzdeki dönemle ilgili hazırlıklar konusunda bilgi verecek. Tedbirler kapsamında 30 Nisan'a kadar uzaktan eğitim kararı alınan okullarda bu sürecin uzatılması da konuşulacak. İlk, orta ve liselerde uzaktan eğitime devama kesin gözüyle bakılıyor.

AVM'ler kademeli açılacak

Kabinede ele alınacak planlamaya göre vaka sayılarının az olduğu küçük şehirlerde AVM'lerin ve restoranların kademeli olarak açılması öngörülüyor. Kurban Bayramı'na kadar geçecek iki aylık dönemdeki sahadaki duruma göre normalleşmenin eğitim, ulaştırma, sağlık alanında kademeli olarak genişletilmesi ve virüs öncesindeki döneme dönülmesi planları da kabinenin gündemi arasında olacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da mayıs ayı sonundan başlayarak normalleşmesi planlanan turizm sezonunda otellerde uygulanacak kurallar, açık büfenin sonlandırılması, odaların belli süre boş bırakılması, tesislerdeki yeni hijyen kriterleri ve hazırlıkları süren sertifikasyon çalışmalarıyla ilgili Erdoğan'a brifing verecek.
Memurlar.Net
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