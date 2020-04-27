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Emre Belözoğlu: Verdiğimiz sadaka, uçağın düşmesini engelledi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, Fox TV'de yayınlanan sahur programına katıldı.
 27 Nisan 2020 09:44
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Emre Belözoğlu: Verdiğimiz sadaka, uçağın düşmesini engelledi

Belözoğlu, 2002 Dünya Kupası'ndan önce verdikleri sadakanın, kafileyi taşıyan uçağı koruduğunu ve türbülans sonrası düşmesini engellediğini ifade etti.

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu katıldığı sahur programında hem ramazan günlerini, hem Koronavirüs sebebiyle yaşanan zor durumu, hem de sarı-lacivertli takımın sezonun geri kalanındaki hedeflerini anlattı.

Emre Belözoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

'Haftada 4 kez ev idmanı yapıyoruz'

"Kulübümüzün hazırladığı bir programımız var. Haftada 4 gün ev idmanı yapıyoruz. Federasyonun alacağı kararı bekliyoruz. İyi çalışmaya gayret gösteriyoruz, nasıl insanlar dışarıya çıkmak istiyorsa biz de sahada olmak istiyoruz. Herşeyden bir ders çıkarmak gerekiyor, düşünen her insan gibi biz de bunun da bir sınav olduğunu düşünüyoruz.

'Genç arkadaşlarımıza 'vatana millete hayırlı' olmalarını söylüyoruz'

Bizim futbolcu olarak normal insanlardan farklı bir sınavımız var. O da şöhret. Onu kaldırmak da hiç kolay değil. Genç arkadaşlarıma söyleyebileceğim bizler de onlara elimizden geldiğince vatana millete hayırlı olmalarını söylüyoruz, bazen futbolun da şöhretin de geçeceğini ifade ediyoruz. Bazen biz de sahada istenmeyen görüntüler versek de böyle vakitler birbirimize kaynaşmamız için çok önemli.

'Uçağa binmeden önce sadaka vermiştik'

2002 Dünya Kupası'nda uçakta çok ciddi bir türbülans hadisesi yaşamıştık. O uçağa binmeden önce de aramızda biraz sadaka toplamıştık. Sağ salim çok şükür uçaktan indikten sonra da kurtulmamızın sebebini biraz da buna bağlamıştık."
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