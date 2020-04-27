Benzine 9 kuruşluk indirim geliyor
Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren indirim bekleniyor.
|27 Nisan 2020 09:48
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