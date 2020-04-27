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Benzine 9 kuruşluk indirim geliyor

Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren indirim bekleniyor.
 27 Nisan 2020 09:48
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Benzine 9 kuruşluk indirim geliyor

Benzin fiyatlarına indirim geliyor.

Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren 9 kuruşluk indirim bekleniyor.

Benzine son olarak cuma günü 29 kuruş zam gelmişti.
NTV
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