Ateş Kara: Virüsü yangın gibi düşünün, en ufak esintide büyür
|27 Nisan 2020 09:53
|Yazdır
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Bu salgını büyük bir yangın gibi düşünün, Siz tamamını kontrol altına alıp söndürmediğiniz sürece esecek en ufak rüzgarda yangın daha da büyüyüp devam edebilir. O yüzden rahatladık gibi bir şey söylemememiz lazım dedi.
'EN AZ 5 İLA 7 GÜNLÜK SÜREYE İHTİYAÇ VAR'
Gazete Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, salgının inişe doğru geçtiğini önümüzdeki bir haftalık süreç gösterecek. Covid-19'un şu an düz gidiş döneminde olduğunu ifade eden Kara, "Bizim geldiğimiz noktada bir plato çizdik, inişe doğru geçiyoruz. Ama bunun sürdürülebilir olduğunu görmek için en az 5 ila 7 günlük bir sürece ihtiyacımız var. Eğer o zaman da bu rakamlar aşağı doğru inerse gerçekten inişe geçtik diyebiliriz. Şu an düz gidiş dönemindeyiz" dedi.
'SEYAHAT KISITLAMASININ KALDIRILMASI MÜMKÜN DEĞİL'
Salgını önlemek için bugüne kadar alınan tedbirlerin kademeli olarak yavaş yavaş kaldırılması gerektiğine dikkat çeken Kara, "Bu salgını büyük bir yangın gibi düşünün, Siz tamamını kontrol altına alıp söndürmediğiniz sürece esecek en ufak rüzgarda yangın daha da büyüyüp devam edebilir. O yüzden rahatladık gibi bir şey söylemememiz lazım. AVM'lerin açılması içinde aynı durum söz konusu. Şu an için seyahat kısıtlamasının kaldırılması da mümkün değil" dedi.
Turizm sezonunun açılmasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Kara, "Önümüzdeki bir haftalık sürecin nasıl gideceğine bağlı. Eğer düşüş devam ederse haziran ayından itibaren iç turizm konuşulabilir. Dış turizm içinse ülkelerin vaka durumlarına bakarak karar verilmesi gerekiyor" diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kamusal alanda klima kullanımı yasaklanabilir
27 Nisan 2020 11:01
|Mersin'deki göçer ve arıcılar 1 Mayıs'tan sonra yaylalara gidebilecek
27 Nisan 2020 10:43
|İşkur İl Müdür Yardımcısı virüsten hayatını kaybetti
27 Nisan 2020 10:22
|Kovid-19'u yenen Profesör yeniden göreve başladı
27 Nisan 2020 10:19
|Sipariş gelinlik dönemi
27 Nisan 2020 10:01
|65 yaş üstü ünlüler üç saatlik izni bekliyor
27 Nisan 2020 08:52
|Bilim Kurulu Üyesi: Yaza koronavirüssüz girme umudumuz artıyor
27 Nisan 2020 08:39
|Hastalar artık kendi kahramanını tanıyacak
27 Nisan 2020 08:31
|Cenaze yıkamada İslami usullere uygun yeni sistem
27 Nisan 2020 08:27
|Gökyüzündeki sıralı ışıklar Tekirdağ'da yine görüldü
27 Nisan 2020 08:25