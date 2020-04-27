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Ateş Kara: Virüsü yangın gibi düşünün, en ufak esintide büyür

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Bu salgını büyük bir yangın gibi düşünün, Siz tamamını kontrol altına alıp söndürmediğiniz sürece esecek en ufak rüzgarda yangın daha da büyüyüp devam edebilir. O yüzden rahatladık gibi bir şey söylemememiz lazım dedi.
 27 Nisan 2020 09:53
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Ateş Kara: Virüsü yangın gibi düşünün, en ufak esintide büyür

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Bu salgını büyük bir yangın gibi düşünün, Siz tamamını kontrol altına alıp söndürmediğiniz sürece esecek en ufak rüzgarda yangın daha da büyüyüp devam edebilir. O yüzden rahatladık gibi bir şey söylemememiz lazım dedi.

'EN AZ 5 İLA 7 GÜNLÜK SÜREYE İHTİYAÇ VAR'

Gazete Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, salgının inişe doğru geçtiğini önümüzdeki bir haftalık süreç gösterecek. Covid-19'un şu an düz gidiş döneminde olduğunu ifade eden Kara, "Bizim geldiğimiz noktada bir plato çizdik, inişe doğru geçiyoruz. Ama bunun sürdürülebilir olduğunu görmek için en az 5 ila 7 günlük bir sürece ihtiyacımız var. Eğer o zaman da bu rakamlar aşağı doğru inerse gerçekten inişe geçtik diyebiliriz. Şu an düz gidiş dönemindeyiz" dedi.

'SEYAHAT KISITLAMASININ KALDIRILMASI MÜMKÜN DEĞİL'

Salgını önlemek için bugüne kadar alınan tedbirlerin kademeli olarak yavaş yavaş kaldırılması gerektiğine dikkat çeken Kara, "Bu salgını büyük bir yangın gibi düşünün, Siz tamamını kontrol altına alıp söndürmediğiniz sürece esecek en ufak rüzgarda yangın daha da büyüyüp devam edebilir. O yüzden rahatladık gibi bir şey söylemememiz lazım. AVM'lerin açılması içinde aynı durum söz konusu. Şu an için seyahat kısıtlamasının kaldırılması da mümkün değil" dedi.

Turizm sezonunun açılmasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Kara, "Önümüzdeki bir haftalık sürecin nasıl gideceğine bağlı. Eğer düşüş devam ederse haziran ayından itibaren iç turizm konuşulabilir. Dış turizm içinse ülkelerin vaka durumlarına bakarak karar verilmesi gerekiyor" diye konuştu.
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