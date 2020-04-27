Burdur'da iki mahalle karantinaya alındı
Burdur'un Çeltikçi ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki mahalle için karantina kararı alındı.
|27 Nisan 2020 09:57
|Yazdır
Burdur'un Çeltikçi ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki mahalle için karantina kararı alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçedeki bir ailede iki kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla Konak ve Cami mahalleleri karantinaya alındı.
Mahallelerin giriş ve çıkışları güvenlik şeridiyle kapatılırken polis ve sağlık ekipleri de önlem aldı.
Testleri pozitif çıkan ve karı koca oldukları öğrenilen kişiler ise Bucak Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|4 günün ardından, 3 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?
27 Nisan 2020 10:37
|5 dakika sabredemedi, ceza yedi
27 Nisan 2020 08:06
|Sağlık artık stratejik yatırım: Yerli firmalar yeni döneme hazır
27 Nisan 2020 07:55
|Sokağa çıkan ehliyetsiz sürücüye 5 bin 522 lira ceza
26 Nisan 2020 22:27
|Niğde'de mesai saatleri yeniden düzenlendi
26 Nisan 2020 22:21
|Ankara Caz Festivali' Online düzenlenecek
26 Nisan 2020 20:51
|EBA'yı takip edemeyen 5 öğrenciyi sevindirdiler
26 Nisan 2020 18:13
|Yasağa rağmen gezmeye çıkan 4 kişiye 12 bin lira ceza
26 Nisan 2020 17:21
|Belediyelere 'Sıfır Atık Daire Başkanlığı' kurulacak
26 Nisan 2020 17:06
|Dışişleri Bakanlığı Strateji Merkezinden Covid-19 raporu
26 Nisan 2020 16:51