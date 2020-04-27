1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sipariş gelinlik dönemi

Gelin adayı yüzlerce model arasından beşini seçiyor. O modeller stilist eşliğinde evine geliyor. Deniyor, karar veriyor ve süreç başlıyor.
 27 Nisan 2020 10:01
Yazdır
Sipariş gelinlik dönemi

Hayatımızın her alanını malum virüse göre düzenledik. Eğlenmeye, yemeğe, sinemaya gitmedik; nişanları düğünleri erteledik ama salgının etki alanıyla ilgili iyi haberler almaya başladığımız bugünlerde evlilikleri ertelenen gençlerde bir telaş var. Dışarı çıkamasalar da gelinliklerini seçmek için telaşa kapılan gençlerin imdadına gelinlik moda merkezini eve getiren VIP organizasyon yetişti. 2019'da 541 bin 424 kişinin evlendiği, 700 bine yakın gelinliğin satıldığı ülkemizde, hazırlıklar en az 6 ay önceden başlıyor diye çalışmayı hızlandıran vipgelinlik.com yöneticileri, salgın döneminde başlattıkları hizmetle gelinliği, gelin adayının evine götürüyor ve kolaylıkla seçmesini sağlıyor. Dünyada ilk olan hizmette, gelin adayı öncelikle online ortamdan beş gelinlik seçiyor, deneme sepetine atıyor. Bu bir satın alma hizmeti değil. Ardından seçilen ve sterilizasyonu yapılan beş gelinlik, tüm hijyen tedbirleri alınmış stil danışmanları, yanlarında boy aynasıyla genç kızın evine gidiyor. Gelin adayı beğendiği beş gelinliği deniyor, beğendiği gelinlik üzerinde yapılacak tadilat işlemleri belirlendikten sonra satın alma işlemi gerçekleştiriliyor. Bu işlemin ardından gelinliğin dikim işlemi başlıyor. Ardından iki prova sonrasında da teslimat gerçekleştiriliyor. Gelinlik bedeli dışında bu hizmetin bedeli ise 300 lira. Hem gelin adayı hem ekip için maske ve eldiven mecburi tutularak bu süreçte herkesin güvenliği sağlanmış oluyor. Sistem ayrıca küçük esnafın da online mağazada ürünlerini sergileyerek bu zor dönemde iş yapmasına da imkan sağlıyor.

BİNDALLI, NİŞANLIK VAR YAKINDA ABİYE OLACAK

Bu hizmet sadece gelinlik için mi? Tabii ki hayır. Bu sosyal mesafe hayatımızın bir parçası olacağına göre, online satış her alanda vazgeçilmezimiz olacak. Bindallı ve nişanlık şu anda satış kanalında mevcut. Yakında abiye de olacak, düğünde aranacak diğer ihtiyaçlar da. VIP araç, çiçek, ayakkabı ve daha birçok şey.

PRENSES MODELİ HEP REVAÇTA

Başak Ünsal'a, genç kızlarımızın hangi modelleri seçtiğini sorduk. Birçok gelin adayı 'prenses' modeli istiyor. Gösterişli ve kabarık modeller, özellikle anne ve babaların da etkisiyle tercih ediliyor. Seçimde düğün mekanı da önemli. Bir kumsal düğününde daha rahat hareket imkanı veren balık modeller seçilirken, salon düğünleri için uzun kuyruk, bol dantel tercih ediliyor.

AZERBAYCANLI GELİNLER İÇİN DE GİDECEĞİZ

Azerbaycan, Türk gelinliklerinin en fazla talep gördüğü ülkelerden biri. Bu ülkede daha çok kiralama tercih ediliyor. vipgelinlik.com ise 'kiralama fiyatına sahibi olun' diyerek bu ülkeye girdi. Gelin adaylarına videolarla tanıtım başladı. Bir ay içinde bu ülkede de 'evde gelinlik' hizmeti başlayacak. Şirket, daha sonra Almanya, Dubai ve Körfez ülkelerine açılacak.

CANAN ERASLAN
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kamusal alanda klima kullanımı yasaklanabilir
27 Nisan 2020 11:01		 Mersin'deki göçer ve arıcılar 1 Mayıs'tan sonra yaylalara gidebilecek
27 Nisan 2020 10:43
İşkur İl Müdür Yardımcısı virüsten hayatını kaybetti
27 Nisan 2020 10:22		 Kovid-19'u yenen Profesör yeniden göreve başladı
27 Nisan 2020 10:19
Ateş Kara: Virüsü yangın gibi düşünün, en ufak esintide büyür
27 Nisan 2020 09:53		 65 yaş üstü ünlüler üç saatlik izni bekliyor
27 Nisan 2020 08:52
Bilim Kurulu Üyesi: Yaza koronavirüssüz girme umudumuz artıyor
27 Nisan 2020 08:39		 Hastalar artık kendi kahramanını tanıyacak
27 Nisan 2020 08:31
Cenaze yıkamada İslami usullere uygun yeni sistem
27 Nisan 2020 08:27		 Gökyüzündeki sıralı ışıklar Tekirdağ'da yine görüldü
27 Nisan 2020 08:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:25 - Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyonu geçti11:24 - FETÖ şüphelisi 4 eski öğretmenin 15 yıla kadar hapsi istendi11:11 - Türk-İş 'e göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 374 lira11:08 - Uzmanından anne adaylarına 'oruç' uyarısı11:01 - Kamusal alanda klima kullanımı yasaklanabilir10:48 - 'Kovid-19 semptomu göstermeyen şoförler tekrar yurt dışına çıkabilecek'10:45 - Gram altın 386 lira seviyelerinde10:43 - Mersin'deki göçer ve arıcılar 1 Mayıs'tan sonra yaylalara gidebilecek10:38 - Yeni Zelanda Başbakanı: Koronavirüs ile savaşı kazandık10:37 - 4 günün ardından, 3 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?
10:36 - İstanbul'da faciadan dönüldü: Yeraltı çarşısının merdivenlerine otomobil düştü10:36 - Ateş Kara'dan 'Süper Lig' açıklaması! Ne zaman başlayacak?10:26 - Antalya'da lise öğrencisi kızdan 17 gündür haber alınamıyor10:22 - İşkur İl Müdür Yardımcısı virüsten hayatını kaybetti10:21 - Borsa, haftaya yükselişle başladı10:19 - Kovid-19'u yenen Profesör yeniden göreve başladı10:13 - Dünya Bankası, Türkiye'ye 100 milyon dolar krediyi onayladı10:03 - Bayramdan bir gün önce yarım gün çalışılan günlerde yöneticilere ne kadar ek ders ücreti ödenir?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
4 günün ardından, 3 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?
1 Mayıs kutlamaları sembolik olacak
Faizler düştü! %0,89 oranla 3 ay ertelemeli kredi
Bilim Kurulu Üyesi: Yaza koronavirüssüz girme umudumuz artıyor
O ülkeden Türkiye'ye çağrı: Gelin bize hastane kurun
SDÜ'nün öğretim görevlisi ilanında fırsat eşitliği yok
Dünya Bankası, Türkiye'ye 100 milyon dolar krediyi onayladı
Kamu İhale Kurulu Başkan ve üyeliklerine atama
Memurların kurumdan kuruma ve amirden amire değişen hakları
Benzine 9 kuruşluk indirim geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çiğ börek 6
dünyada kendi tebaasını bu kadar düşünen başka lider yoktur 1
normale dönmek 1
26.04.2020 kim kardashian'ın paylaşımları 1
yağmurda ıslanmaktan keyif almak 1
gram altın 1
26.04.2020 trabzon'da doktora şiddet uygulanması 1
bekçilerin kendilerine bekçi denmesini istememeleri 2
sokak hayvanlarının aç kalması 1
en güzel çay 7
SON İLANLAR
Bahşılı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Şereflikoçhisar Ovası Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi sözleşmeli 87 sağlık personeli alacak
Selçuk Üniversitesi sözleşmeli 38 sağlık personeli alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 10 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam