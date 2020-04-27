İstanbul'da faciadan dönüldü: Yeraltı çarşısının merdivenlerine otomobil düştü
|27 Nisan 2020 10:36
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Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yeraltı çarşısının camından aşağıya düştü.
Kazada otomobilde bulunan şoför Süleyman Y. ve bir kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.
Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri araç içinde bulunan hafif yaralı vatandaşları ambulansa teslim etti. Ambulansta ayakta tedavi gören vatandaşların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yeraltı çarşısından aşağıya düşen araç çekici yardımıyla yukarı çekildi.
Aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından kontrollü sağlanan trafik normale döndü. Yeraltı çarşısının kapalı olması olası bir faciayı önledi.
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