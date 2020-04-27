Yeni Zelanda Başbakanı: Koronavirüs ile savaşı kazandık
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkesinin "Koronavirüs ile savaşı kazandığını" belirtirken Hükümet ise sadece bir vaka tespit edildiğini ve salgının sona erdiğini duyurdu.
|27 Nisan 2020 10:38
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Başbakan Ardern, pazartesi 11:59 itibariyle 4 haftadır yürürlükte olan "Seviye-4 sokağa çıkma kısıtlamasının" kaldırılacağını söyledi.
Yeni kararla beraber Yeni Zelandalılar haftalar sonra balık tutma, sörf yapma, avlanma ve yürüyüşe çıkma gibi aktiviteleri gerçekleştirebilecek.
400 bin kişi işbaşı yapacak
"Seviye-4 sokağa çıkma kısıtlaması"nın kaldırılmasının ardından yaklaşık 400 bin işçinin salı günü iş başı yapacağı ancak restoran ve dükkanlar kapalı kalmaya devam edeceği belirtildi.
Bazı sosyal mesafe uygulamalarının da kısıtlama seviyesi düşürülürken uygulanmaya devam edeceği bildirildi.
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