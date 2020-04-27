Mersin'deki göçer ve arıcılar 1 Mayıs'tan sonra yaylalara gidebilecek
|27 Nisan 2020 10:43
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Mut Kaymakamı Muammer Köken, ilçenin Yarıktepe mevkisinde konaklayan göçerleri kaldıkları kıl çadırlarda ziyaret etti. Yörüklerle sohbet eden Köken, burada keçi sütü de sağdı.
Köken, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 önlemleri kapsamında seyahat kısıtlamalarının uygulandığını hatırlatarak, "Göçerler ve arıcılıkla uğraşan vatandaşların Toroslar'daki yaylalara gitmesine 1 Mayıs'tan sonra müsaade edilecek." dedi.
Köken, göç öncesinde ve sonrasında bazı şartların yerine getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Gerek arıcılar gerekse de göçerlerin, şehirlerarası intikale başlamadan önce başta ulaşım araçları olmak üzere ilgili ekipmanlarını dezenfekte ettirmeleri ve kendileri ile ilgili sağlık kontrollerini yaptırmış olmaları gerekiyor. Göçerler ve arıcıların gittikleri yerlerde mümkün olduğunca yerel halkla temas etmemeleri için gerekli önlemler alınacak."
Küçükbaş hayvan yetiştiricisi Mehmet Tatlı da ziyaretten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Bizim hayvanlarımızı sıcakta durduramazsın, serin yerlere gitmeye başlarlar. Bugünlerde yaşadığımız olaylar nedeniyle gerekli önlemleri alarak yolumuza devam edeceğiz. Kaymakamımızın yanımıza gelerek konuyla ilgili bilgi vermesi bizleri onurlandırdı." diye konuştu.
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