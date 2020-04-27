Gram altın 386 lira seviyelerinde
|27 Nisan 2020 10:45
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Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 385,7 liradan işlem görüyor.
Geçen haftanın son işlem gününde, 389,5 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 387,4 liradan tamamladı.
Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 385,7 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 625 lira, Cumhuriyet altını da 2.563 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 1.718 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve ülkelerin sınırlamaları gevşetmeye başlayacaklarına ilişkin beklentilerin risk iştahını artırdığını, bunun da altın fiyatları üzerinde baskıya neden olduğunu söyledi.
Gelişmiş ülke merkez bankalarının genişlemeci adımlarının altın fiyatlarındaki düşüşü sınırladığına dikkati çeken analistler, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bugün açıkladığı kararlar sonrası gözlerin çarşamba günkü ABD Merkez Bankası (Fed) ve perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantılarına çevrildiğini kaydetti.
BoJ, devlet tahvili alım programında sınırı kaldırırken, şirket tahvili alım limitini de 20 trilyon yene yükseltti. Fed'in faizlerde değişikliğe gitmeyeceği, ECB'nin ise varlık alım programını artırabileceği tahmin ediliyor.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların önemli direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 370-390 lira bandının izleneceğini kaydetti.
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