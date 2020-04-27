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Kamusal alanda klima kullanımı yasaklanabilir

Türkiye'de mayıs ayından itibaren sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği belirtilirken, bu yaz kamusal alanda klima kullanımının yasaklanmasına dair karar gelebilir. Bilindiği üzere, Çin ve Güney Kore gibi bazı ülkelerde koronavirüsün klima nedeni ile başka hastalara taşındığı tespit edildi.
 27 Nisan 2020 11:01
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Kamusal alanda klima kullanımı yasaklanabilir

Pandemi dönemde klima kullanımının bulaş riskini arttıracağını belirten uzmanlar, "Bu klimalar iç ortamdaki havayı soğutup, geri verdiği için salgın riski artar. Bu dönemde iş yerleri ve evlerde pencereler açılmalı" uyarısında bulunuyor.

Dünya genelinde koronavirüs salgını ile ilgili mücadelede her gün yeni araştırma sonuçları yayınlanıyor.

Son dönemde ortaya çıkan en çarpıcı bilgilerden biri de Çin ve Güney Kore'de semptom göstermeyen bir hastanın klima aracılığıyla salgını diğer kişilere bulaştırmasıydı.

Türkiye'de sıcak havaların kapıda olması nedeniyle klima kullanımı da tartışmaya açıldı.

Konuyla ilgili yenisafak.com'a değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Fatih Çiftçi, koronavirüsün damlacık enfeksiyonu ile bulaştığını hatırlatarak, "Klima iç ortamdaki havayı soğutur ve geri verir. Bu çalışma sistemine sahip olduğu için risk ciddi şekilde artıyor. Pencerelerin açılması ve açık hava riski arttırmıyor ancak klima noktasında datalar var." diye konuştu.

Mevsim açısından geçiş aşamasında olduğumuzu hatırlatan Çiftçi, "Bu süreçte klima kullanmamız gerekir mi? Önce buna karar vermeliyiz. Isınma ve soğuma dönemindeyiz. Bu nedenle ev ve iş yerlerinde klima kullanılmamalı" ifadelerine yer verdi.

"1 AYLIK DÖNEMDE KULLANMAMAK EN DOĞRUSU"

"Bu yaz kamusal alanda klima kullanımı yasaklanır mı?" sorusuna da yanıt veren Çiftçi, "Yaz döneminde hastalık daha az seviyelere inerse bu konu ile ilgili bir karar verilebilir ama şu 1 aylık dönemde en doğrusu doğal havayı kullanmak" değerlendirmesinde bulundu.

"İYİLEŞME EVRESİNDEYİZ"

Türkiye'de koronavirüs salgınında kritik bir noktada olduğumuzun altını çizen Çiftçi, "Son günlerde gelen rakamlar çok iyi. Salgın inişe geçme döneminde, son 5-6 gündür iyileşen hasta sayısı daha yüksek. En fazla dikkat etmemiz gereken döneme girdik. Bu nedenle klima yerine, pencereyi açma önerilebilir." dedi.

METEOROLOJİ: MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE GEÇECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri, önümüzdeki üç aylık dönemde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde geçeceği bilgisini Yeni Şafak ile paylaşmıştı. Özellikle mayıs ve haziran ayında ülke genelinde sıcaklıkların yüksek olması bekleniyor.

Koronavirüs salgını nedeni ile dünya genelinde hava kirliliğinde ciddi bir azalma yaşanırken, bilim insanları Kuzey Kutbu'nda ozon tabakası üzerinde gözlemlenen en büyük deliğin kapandığını açıkladı.

Hasan Hız

Yeni Şafak
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