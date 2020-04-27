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Lise öğrencileri için 2. soru destek paketi

Lise öğrencilerine yönelik 750 sorudan oluşan ikinci "Soru Destek Paketi", kullanıma sunuldu. Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda verilen desteği sürekli artırmak için çalıştıklarını belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yayımlanan ikinci paket ile birlikte lise öğrencilerine tüm derslerden bir ayda 1240 soruluk desteğin sağlanmış olduğunu ifade etti. ?
 27 Nisan 2020 11:53
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Lise öğrencileri için 2. soru destek paketi

Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs pandemisi nedeniyle zorunlu olarak okul dışında, uzaktan devam eden eğitim sürecinde öğrencilere ihtiyaç duydukları desteği sağlamak için özel bir çaba sarf ediyor.

Lise öğrencileri için tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ait müfredat ve kazanımları kapsayan 490 soruluk tekrar testlerinden oluşan Soru Destek Paketi, 9 Nisan'da yayımlanmıştı.

750 sorudan oluşan ikinci soru destek paketi de bugün paylaşıldı. Böylece lise öğrencileri için bir ayda tüm derslerden yayımlanan soru sayısı 1240'a ulaştı.

Konu ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şunları söyledi: "Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda verdiğimiz desteği sürekli artırmak için çalışıyoruz. Lise öğrencilerimiz için ilk grup çalışma sorularını bu ay içerisinde yayımlamıştık. Lise öğrencilerimizin birinci döneme ait derslerini gözden geçirmelerine destek olmak için 9, 10, 11 ve 12.sınıfların birinci dönemine ait derslerin birinci ünitelerinin müfredat ve kazanımlarını kapsayan 750 sorudan oluşan ikinci soru destek paketini de bugün öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına sunduk. Öğrencilerimizin belirsizlik duygusuna kapılmadan, rahat bir şekilde eğitimlerine devam etmeleri çok önemli. Bunun için ne gerekliyse yapmaya gayret ediyoruz. Bundan sonraki soru destek paketlerini ünite bazında hazırlayacağız. Böylece öğrencilerimiz eksiklerini daha iyi görme ve telafi etme imkanı bulacaktır."

LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava katılacak öğrenciler için soru desteklerini artırdıklarını belirten Bakan Selçuk, "Daha önce ayda bir örnek soru kitapçığı yayınlıyorduk. Uzaktan eğitim döneminde bu desteği ayda ikiye çıkardık. Bu süreçte fedakarca çalışan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve çalışma arkadaşlarına şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Soru Destek Paketine MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://odsgm.meb.gov.tr uzantılı resmi internet adresinden erişilebiliyor.
Memurlar.Net
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