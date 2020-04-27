Lise öğrencileri için 2. soru destek paketi
|27 Nisan 2020 11:53
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Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs pandemisi nedeniyle zorunlu olarak okul dışında, uzaktan devam eden eğitim sürecinde öğrencilere ihtiyaç duydukları desteği sağlamak için özel bir çaba sarf ediyor.
Lise öğrencileri için tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ait müfredat ve kazanımları kapsayan 490 soruluk tekrar testlerinden oluşan Soru Destek Paketi, 9 Nisan'da yayımlanmıştı.
750 sorudan oluşan ikinci soru destek paketi de bugün paylaşıldı. Böylece lise öğrencileri için bir ayda tüm derslerden yayımlanan soru sayısı 1240'a ulaştı.
Konu ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
şunları söyledi: "Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerimizin ihtiyaçları
doğrultusunda verdiğimiz desteği sürekli artırmak için çalışıyoruz. Lise öğrencilerimiz
için ilk grup çalışma sorularını bu ay içerisinde yayımlamıştık. Lise öğrencilerimizin
birinci döneme ait derslerini gözden geçirmelerine destek olmak için 9, 10,
11 ve 12.sınıfların birinci dönemine ait derslerin birinci ünitelerinin müfredat
ve kazanımlarını kapsayan 750 sorudan oluşan ikinci soru destek paketini de
bugün öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına sunduk. Öğrencilerimizin belirsizlik
duygusuna kapılmadan, rahat bir şekilde eğitimlerine devam etmeleri çok önemli.
Bunun için ne gerekliyse yapmaya gayret ediyoruz. Bundan sonraki soru destek
paketlerini ünite bazında hazırlayacağız. Böylece öğrencilerimiz eksiklerini
daha iyi görme ve telafi etme imkanı bulacaktır."
LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava katılacak öğrenciler için soru desteklerini artırdıklarını belirten Bakan Selçuk, "Daha önce ayda bir örnek soru kitapçığı yayınlıyorduk. Uzaktan eğitim döneminde bu desteği ayda ikiye çıkardık. Bu süreçte fedakarca çalışan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve çalışma arkadaşlarına şükranlarımı sunuyorum." dedi.
Soru Destek Paketine MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://odsgm.meb.gov.tr uzantılı resmi internet adresinden erişilebiliyor.
Lise öğrencilerimiz için 750 soruluk 2. destek paketini erişime açtık.Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) April 27, 2020
Birinci dönem kazanımlarını gözden geçirmek, hafızalarınızı tazelemek için linke tıklamanız yeterli.
Desteğimiz sürecek, endişeye gerek yok.
👉🏻 https://t.co/rR2jeN9LMT pic.twitter.com/1UJCac0gpm
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