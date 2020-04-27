Sivas'ta bir köydeki karantina süresi 7 gün uzatıldı
|27 Nisan 2020 12:06
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Sivas'ın Gölova ilçesine bağlı Boğazköy köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina 7 gün uzatıldı.
Kaymakamlık'tan yapılan açıklamada, Gölova İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun Kaymakam Adnan Karaosmanoğlu başkanlığında toplandığı ve koronavirüs tedbirlerini görüştüğü belirtildi.
Açıklamada, Boğazköy köyündeki koronavirüs vakalarının kontrol altına alınması ve yayılmasının engellenmesi amacıyla 14 Nisan'da karantinaya alındığı vurgulanarak, "Köyde karantina kararı alınan tarihteki vaka sayısında artış yaşanması, vakaların başkalarına bulaşma ihtimalinin devam etmesi, köyde sosyal izolasyonun tam anlamıyla uygulanmadığı ve hastalığın sönümlenemediği görüldüğünden 28 Nisan 2020 tarihinde sona eren karantina süresinin 7 gün daha uzatılmasına toplum sağlığı için karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.
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