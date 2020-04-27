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Doğu Anadolu'daki 5 ilde sağanak etkisini sürdürecek

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da sağanağın etkisini sürdüreceği bildirildi.
 27 Nisan 2020 12:45
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Doğu Anadolu'daki 5 ilde sağanak etkisini sürdürecek

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da sağanağın etkisini sürdüreceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava öğleden sonra parçalı ve çok bulutlu olacak.

Bir süredir aralıklı sağanak görülen bölgedeki Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da yağışlar aralıklı hafif yağmurlu, yer yer sağanak şeklinde olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvet esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 5, Iğdır ve Tunceli'de 4, Ağrı'da 1, Erzurum'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 4 ve Ardahan'da 3 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığının Tunceli'de 21, Erzincan ve Iğdır'da 19, Kars ve Erzurum'da 14, Ağrı'da 13 ve Ardahan'da 12 derece olması bekleniyor.
Anadolu Ajansı
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