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PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 7 kişiden 2'si tutuklandı
Şırnak'ta terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı
|27 Nisan 2020 12:46
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 kişi de yakalandı.
Zanlılardan biri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan ölçümde ateşinin yüksek çıkması üzerine hastaneye götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden 2'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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