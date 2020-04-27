İki öğretmen telefonla kontrol edilebilen 'robot' geliştirdi
|27 Nisan 2020 13:09
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- Afyonkarahisar'da iki bilişim teknolojileri öğretmeni, ateş ölçümü sırasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riski bulunan hastalarla sağlık çalışanlarının temasını en aza indirmek amacıyla telefonla kontrol edilebilen "robot" tasarladı.
Bayat Mete Tan Devlet Hastanesinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının hastalarla temas etmemesi için yapılacak çalışmalarla ilgili olarak Kaymakamlık tarafından Vefa Sosyal Destek Grubunda "Bilişim ekibi" oluşturuldu.
Ekipte yer alan Bayat Şehit Bahadır Özenç Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Hakan Cik ile Cumhuriyet Ortakokulu Müdürü ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Ferhat Sayılı, önce 3 boyutlu yazıcı ile yüz koruyucu siperlik yaparak Bayat Mete Tan Devlet Hastanesine teslim etti.
Sağlık çalışanlarının hastaneye gelen riskli hastalarla temas etmemesi için ateş ölçümü yapabilen "robot" tasarlamak amacıyla kolları sıvayan iki öğretmen, iki haftalık çalışmalarının ardından telefonla kumanda edilen "robot" yapmayı başardı. Test aşamaları tamamlanan "robot", hastane yetkililerine teslim edildi.
- "Hastanın ateşi personelle hiç temasa girmeden ölçülüyor"
"Robot"la hastane girişinde ateşi ölçülen hastaların, bilgisayar ekranındaki testi doldurmalarının ardından triyaj yazılımı ile riskli olup olmadıkları tespit ediliyor.
Tasarımı yapan öğretmenlerden Hakan Cik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadeleye destek olmak için ilk etapta 3 boyutlu yazıcıyla 45 siperlik ürettiklerini söyledi.
Hastaneden gelen "sağlık çalışanlarının hastalarla temasını azaltacak araç" talebi üzerine "robot" tasarımını gerçekleştirdiklerini aktaran Cik, "Tasarladığımız robot sayesinde hastaneye gelen hastanın ateşi personelle hiç temasa girmeden ölçülüyor. Hasta ilk geldiği zaman telefonla yönetilen robot, sağlık çalışanı tarafından hareket ettirilerek ateş ölçümü gerçekleştiriliyor." dedi.
Ateş ölçümünün ardından hastanın, bilgisayar ekranına aktarılan sorulara yanıt verdiğini anlatan Cik, "Sorular cevaplandıktan sonra bir rapor çıkıyor. Sistem, bu raporu ilgili doktora yönlendiriyor. Böylece sağlık çalışanlarımız, tüm tedbirleri alarak Kovid-19 riski bulunan hastayı diğer hastalardan ayırarak muayene ediyor." diye konuştu.
Öğretmenlerden Ferhat Sayılı ise Bayat Kaymakamı Ömer Tekeş'in destekleriyle yürüttükleri çalışmada, hastaları sağlık personeliyle yüz yüze gelmeden ayırt etmeyi başardıklarını belirtti.
Sayılı, Kovid-19 ile mücadelede ellerinden gelen her türlü çalışmayı yaparak sağlık çalışanlarına yardımcı olmaya çalıştıklarını kaydetti.
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