Göreve başlayan İngiltere Başbakanı Johnson'dan ilk açıklama
|27 Nisan 2020 13:01
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Koronavirüse yakalanan ve bir süre hastanede yoğun bakıma alınan Boris Johnson, bugün görevine dönmesinin ardından Başbakanlık konutu önünde bir basın toplantısı düzenleyerek salgınla mücadeleyle ilgili açıklamalar yaptı.
Mücadelenin ilk aşamasının sonuna geldiklerini ve gidişatı tersine çevirmeye başladıklarını söyleyen Johnson, virüsü 'İngiliz halkının güreşerek dize getirdiği sokak suçlularına' benzetti.
'Ne kadar zor olduğunu biliyorum'
Johnson, "Pik noktasını geçtiğimizi gösteren gerçek işaretler var. Sağlık Sistemi'nin çökmesini engellemek olarak belirlediğimiz ilk görevi tamamlamanın eşiğindeyiz. Bu savaşın ilk aşamasının sonuna geliyoruz" diye konuştu.
Ancak riskin hala maksimum seviyede olduğunu vurgulayan Boris Johnson, karantina tedbirlerini kaldırmak için erken olduğunu söyledi.
Johnson, "Ne kadar zor olduğunu biliyorum ve ekonominin de olabildiğince hızlı hareket etmesini istiyorum. Ancak İngiliz halkının tüm çabalarını ve fedakarlıklarını bir kenara atmayı, salgının ikinci kez yükselmesi riskini, çok fazla can kaybı olabileceğini ve Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) için inanılmaz bir yük getireceğini reddedemem" dedi.
'Sabır' talep etti
Halktan 'sabır' isteyen Başbakan, "İlk aşamanın bittiğinden emin olduğumuzda, yeniden harekete geçeceğiz ve önlemleri gevşetip, ekonomiyi yeniden çalıştıracağız. Bu değişikliklerin ne zaman yapılacağını veya ne kadar hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini şu anda söyleyemeyiz. Hükümet önümüzdeki günlerde daha net açıklamalar yapacak" ifadelerini kullandı.
Johnson, "Son altı haftada gösterdiğimiz birlik ve kararlılık ruhunu gösterebilirsek, bunu yeneceğimizden hiç şüphem yok" dedi.
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