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Taksim Cumhuriyet Anıtı'na yazı yazan şüpheli yakalandı
Taksim Cumhuriyet Anıtı'na sprey boya ile yazı yazan şüpheli gözaltına alındı.
|27 Nisan 2020 12:59
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Beyoğlu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Taksim Cumhuriyet Anıtı'na sprey boya ile isminin baş harfini yazan M.B'nin ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince yakalandığı belirtildi.
Yapılan araştırmada şüphelinin yüzde 50 zihinsel engelli olduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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