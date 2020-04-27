Borsa günün ilk yarısında yükseldi
|27 Nisan 2020 13:12
|Yazdır
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,34 artışla 101.066,22 puana yükseldi.
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2.307,26 puan artarak 101.066,22 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 7,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,84, holding endeksi yüzde 2,19 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,99 ile turizm, tek gerileyen ise yüzde 0,27 ile spor oldu.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve ülkelerin sınırlamaları gevşetmeye başlayacaklarına ilişkin beklentilerin risk iştahını artırdığını bildirdi.
Gelişmiş ülke merkez bankalarının genişlemeci adımlarının da pay piyasalarını desteklediğini ifade eden analistler, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bugün açıkladığı kararlar sonrası gözlerin çarşamba günkü ABD Merkez Bankası ve perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası'nın toplantılarına çevrildiğini kaydetti.
BoJ, devlet tahvili alım programında sınırı kaldırırken, şirket tahvili alım limitini de 20 trilyon yene yükseltti.
Analistler, bugün veri takviminin zayıf olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 106.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çeyrek altın ne kadar?
27 Nisan 2020 12:43
|Gram altın 386 lira seviyelerinde
27 Nisan 2020 10:45
|Borsa, haftaya yükselişle başladı
27 Nisan 2020 10:21
|'İki gelişme olursa dolar düşecektir'
26 Nisan 2020 02:38
|Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
24 Nisan 2020 19:36
|Borsa günü yükselişle tamamladı
24 Nisan 2020 18:23
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
24 Nisan 2020 17:45
|Dünya Bankası'ndan altın tahmini... Altın fiyatları artacak mı?
24 Nisan 2020 17:34
|Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
24 Nisan 2020 17:26
|Altın 389 TL'ye yükseldi
24 Nisan 2020 16:40