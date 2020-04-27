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Bilim Kurulu Üyesi: İmmün plazma tedavisi sonuç veriyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, koronavirüs hastalarında immün plazma tedavisinin sonuç verdiğini belirterek, 'Şu an verdiğimiz bir hasta var. Hastanın durumu daha iyi. Bu hastalıkta en ümitvar olan şu an immün plazma gözükmektedir' dedi.
 27 Nisan 2020 13:16
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Bilim Kurulu Üyesi: İmmün plazma tedavisi sonuç veriyor

Prof. Dr. İlhami Çelik, DHA'ya yaptığı açıklamada, koronavirüsle ilgili yüksek ateş ve öksürüğün dışında farklı belirtilerin de olduğunu belirterek, "Hastalık ishal ile seyredebiliyor. Geçenlerde bir yazı vardı. 'Akut karın' dediğimiz, bağırsaktaki tıkanıklıkla seyreden bir tablo açıklanmıştı. Kalp tutumundan bahsediliyor. Kalbin atımını bozduğu yönünde bir şey var. Genel semptomlar belli. Öksürük, ateş ve nefes darlığı belirtileridir. Ben hastalarımda sırt ağrısı olarak çok gördüm. Biraz da buna dikkat etmemiz lazım. Aşırı kas, eklem ve sırt ağrıları bazı hastalarımızda ayak tabanı ağrısıyla gelenler var" diye konuştu.

'EN ÜMİTVAR OLAN İMMUN PLAZMA'

Prof. Dr. immün plazma tedavisine ilişkin de "Uygulanan immün plazma tedavisi sonuç veriyor diye düşünüyorum. Şu an verdiğimiz bir hasta var. Hastanın durumu daha iyi. Daha iyi oksijen alıyor. Hastamız yüz üstü yatıyor. Bunun faydalı olacağı kanısındayız. Çünkü bu pasif bağışıklama yöntemi. Virüsü bulacak ve verdiğiniz antikorlarla birleşip onları yok edecekler. Zaten iyileşen hastalarda da gördüğümüz budur. Bu da virüs ile savaşması demektir. Antikorla birleşimi bunu yok eder. Bu hastalıkta en ümit var olan şu an immün plazma gözükmektedir" ifadelerini kullandı.

'KİTLE BAĞIŞIKLIĞININ GELİŞMESİ GEREKİYOR'

Virüsün bitirilmesiyle ilgili çalışmaların yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Çelik, "Virüsün bitmesi için çok iyi bir ilaç geliştireceksiniz ya da 'kitle bağışıklığı' dediğimiz şeyin gelişmesi gerekiyor. Toplumun yüzde 70'i bunu geçirirse, buna karşı bağışıklık meydana gelir. Virüs mutasyona uğrayacak mı? Bilemiyoruz. Toplamda 3 farklı virüsün olduğu iddia ediliyor. Toplumun bağışıklığının geçmesi tam ne zaman olacak bilemediğimiz için bir şey demek zor. Öngörüler var ve benim ümidim inşallah bu Haziran'ı geçmez diye düşünüyorum. 2022'yi bile görebileceğini iddia eden makaleler söz konusudur. Ancak bu kadar devam etmez" dedi.

'GENÇLERİN VİRÜSÜ TAŞIMA POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK'

Ülkede izolasyonun iyi uygulandığını kaydeden Prof. Dr. İlhami Çelik, "İnsanlar da bireysel ve özgür hareket etme hakkına sahipler. Dolayısıyla herhangi bir vatandaşın yaptığı, herhangi bir olumsuz durum salgının seyrini değiştirebilecek bir özelliğe sahiptir. Tek kişiden bahsetmiyoruz. Sokaklarda gezenler. Gençlerin virüsü taşıma potansiyeli çok yüksek. 'Hastalığı çok rahat bir şekilde yayabilir' demiştik. Vatandaşımızın takınacağı tavır ne ise virüsün seyrini o belirleyecek. Aldığınız yasaklar tabii ki önemli. Sokağa çıkmayı kısıtlıyorsunuz, iş yerlerini ve okulları kapatıyorsunuz. 'Mümkünse hastaneye gelmeyin' diyoruz; ama bunun dışında kalabalık ortamlara girip girmediğiniz, kapalı alanlara kaç kişi kaldığınız bunlar çok önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.
DHA
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