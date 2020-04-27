Prof. Dr. Artuz koronadan vefat etti
Koronaya yakalanan Prof. Dr. Refika Ferda Artuz dün vefat etti. Artuz, Ankara Numune Hastanesi Cildiye Servisi'nde görev yapıyordu.
|27 Nisan 2020 13:20
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Ankara Numune Hastanesi Cildiye Servisi Klinik Şefi Prof. Dr. Refika Ferda Artuz, Covid-19 sebebiyle vefat etti.
Ankara Üniversitesi Tıp Faültesi'nden mezun olan Prof. Dr. Refika Ferda Artüz aslen Hatay, Antakyalıydı. Artuz, Ankara'dan önce Çorum Hitit Üniversitesi Erol Elçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapmış ve profesörlük unvanını da Çorum'da almıştı.
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