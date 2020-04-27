Asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 402 kişi yakalandı
İçişleri Bakanlığı: Sosyal medyada son 42 günde, Kovid-19'la ilgili asılsız ve provokatif paylaşım yapan şüpheli 855 kişiden 402'si yakalandı
|27 Nisan 2020 13:25
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İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada son 42 günde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili asılsız ve provokatif paylaşım yapan şüpheli 855 kişiden 402'sinin yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sosyal medyada son 42 günde, asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan, 6 bin 362 sosyal medya hesabı incelendi, 855 şüpheli şahıs tespit edildi, 402 şahıs yakalandı." bilgisi paylaşıldı.
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