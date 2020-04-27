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Evde özel eğitim öğretmenleri Kamu Başdenetçiliğine müracaat etti

Ücretli evde özel eğitim öğretmenleri, Covid-19 tedbirleri nedeniyle işsiz kaldıklarını belirterek Kamu Başdenetçiliğine müracaat etti
 27 Nisan 2020 13:29
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Evde özel eğitim öğretmenleri Kamu Başdenetçiliğine müracaat etti

Ücretli evde özel eğitim öğretmenleri, Covid-19 tedbirleri nedeniyle işsiz kaldıklarını belirterek Kamu Başdenetçiliğine müracaat etti.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında ücretli evde özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan öğretmenler, Covid-19 salgını tedbirleri çerçevesinde evlerde eğitim veremedikleri için görevlerine son verildi.

Ücretli öğretmenlerin mağdur edilmeyeceğinin kendilerine söylendiğini belirten ücretli evde özel eğitim öğretmenleri, bu kapsamda sadece kendilerinin mağdur edildiğini belirterek Kamu Başdenetçiliğine başvuruda bulundu.

Bazı öğretmenler dilekçelerinde, "Bizim tek farkımız, okullarda değil de özel çocuklara evde eğitim vermek. Özel çocukların okullara gidecek durumu olmadığı için bizler evlerde ders vermekteyiz. '3 ay işten çıkarılmayacak' dendiği halde çıkışlarımız verildi, işsiz ve maaşsız kaldık. Tıpkı diğer ücretli öğretmenler gibi 30 saat derse girdiğimiz halde onlardan ayrı muamele gördük. Böyle bir ayrım yapması bizi mağdur etti ve onurumuzu incitti. Bizim tek suçumuz evde eğitim öğretmenleri olmak mı? O çocuklar özel çocuk, okula gelemedikleri için biz evlerine gidip onları eğitim hakkından mahrum bırakmıyoruz. Bu zorlu süreçte mağdur edildik, işsizlik maaşından da faydalanamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kamu Başdenetçiliğine gelen başvuruların incelemeye alındığı, Milli Eğitim Bakanlığıyla konuya ilişkin görüşmelerin başladığı belirtildi.
İhlas Haber Ajansı
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