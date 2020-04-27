Keçiören Kulesinde çalışmalar yeniden başladı

Hürriyet Gazetesinden Murat Yılmaz'ın haberine göre Keçiören'deki Cumhuriyet Kulesi'ni tamamlamak için yapılan ihaleyi 59 milyon 753 bin TL teklifle HAS-KAR Harita Kadastro Mühendislik'in almasının ardından Hürriyet Ankara'ya konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Finansman sıkıntısı yok. Firmaya 'bir an önce bitirin' diyeceğiz. İnşallah 2021 yılında kuleyi hizmete açacağız" dedi

YÜKSEKLİĞİ 30 METRE ARTACAK

"22 firma ihale için yeterlilik almıştı, 8 firma katıldı. HAS-KAR firması aldı. İhale şartnamesine göre kule bitecek ve açılacak. Finansman sıkıntısı yok. Firmaya 'bir an önce bitirin' diyeceğiz. İnşallah 2021 yılında kuleyi hizmete açacağız. Yüksekliği 30 metre daha artırılacak olan Cumhuriyet Kulemiz tamamlandığında, bir cam fanus içerisinde 145 metre yükseklikte döner restoran, çocuklar için uzay terası, Ankara'ya hakim bir noktada nikah kıymak isteyenler için nikah salonu, seyir terası, sergi salonu, kafeterya, hediyelik eşya bölümü, kafeler, spor merkezi gibi farklı alternatifler sunan mekanlarıyla Ankara'nın gözbebeği olacak.

KAFES SİSTEMİ EKLEYECEĞİZ

Kuleye 37.6 metre yüksekliğinde çelik ve camdan oluşan kafes sistemi ekleyeceğiz. Ziyaretçilerimiz 600 metrekareden fazla alana sahip bir Selçuklu yıldızını gökyüzünde seyredebilecek. Bu büyüklükteki bir Selçuklu yıldızı dünyada ilk ve tek olma özelliğini taşıyor. İçerisinde bin metrekare alana sahip 100 metre uzunluğunda ve Tac Mahal mimarisinden esinlenerek tasarlanan, kulenin siluetinin seyredilebileceği havuz da olacak. Ankara Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Keçiören'in doğal yapısını anlatan üç farklı konseptte tasarlanan heykeller de 42 metre yükseklikte yerini alacak."

DÖRT FİRMA TEKLİF VERMİŞTİ

Cumhuriyet Kulesi için 10 Nisan'da Keçiören Belediyesi hizmet binasında ihale düzenlenmiş, ihale belediyenin YouTube kanalından da canlı yayınlanmıştı. Yaklaşık maliyeti 70 milyon 219 bin 720 TL olan kulenin yapımı için HAS-KAR Harita Kadastro Mühendislik Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi 59 milyon 753 bin TL, MBS Yapı 71 milyon 453 bin TL, Tak Yapı 79 milyon 486 bin TL, Ilgın İnşaat-Eneray Yapı ortaklığı 87 milyon 963 bin TL teklif vermişti.