Aranan FETÖ şüphelisi saklandığı evde yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli, Malatya'da saklandığı evde yakalandı
|27 Nisan 2020 13:51
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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli, Malatya'da saklandığı evde yakalandı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan ve daha önce örgüte ait okullarda öğretmenlik yapan şüphelinin, Akçadağ ilçesindeki bir evde saklandığını belirledi.
Operasyon sonucunda yakalanan şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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