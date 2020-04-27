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Ferrari sahibi bin liralık yardıma başvurdu

Devletin verdiği bin liralık yardıma başvuran kişinin Ferrari sahibi olduğunun ortaya çıkması, Samsun'un gündemine oturdu.
 27 Nisan 2020 13:50
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Ferrari sahibi bin liralık yardıma başvurdu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok iş yeri geçici olarak kapandı, insanlar evlerinde kaldı. Hükümet, vatandaşların mağdur olmaması için ihtiyaç sahibi vatandaşlara bin liralık destekler sağlamaya başladı.

Destek ödemeleri devam ederken kaymakamlık binasında ortaya çıkan detay, Samsun'un gündemine oturdu.

İlkadım ilçesinde, bin liralık destekten faydalanmak için kaymakamlığa başvuran kişinin üzerine kayıtlı Ferrari marka otomobil çıktı.

SAMSUN'DA İKİ KIRMIZI FERRARİ VAR

Samsun'da sadece iki tane Ferrari marka araç var.

Bunlardan en bilineni ise kentte birçok projeye imza atan bir müteahhitin oğlu.

Haberin yayılmasıyla birlikte müteahhitin oğlu, yardıma başvuran kişinin kendisi olmadığını açıkladı.

"BEN DEĞİLİM"

Yunus Emre Çelik, "Artık bunaldım. Üzerine basa basa söylüyorum. Yardım parası için devlete başvuran kişi ben değilim. Samsun'da bu kırmızı Ferrari'den iki tane var. Birisi bana ait ve devlete yardım parası için başvuran kişi ben değilim." açıklamasını yaptı.

ARAÇ SADECE ÜZERİNE KAYITLI, GERÇEK SAHİBİ BAŞKA

Samsun'da yayın yapan yerel sitelerin edindiği bilgilere göre; yardım başvurusu yapan kişinin üzerine kayıtlı Ferrari'nin bulunduğu doğru.

Ancak aracın gerçek sahibi, bir sigorta şirketinin ortağı olan R.C.Y. isimli kişi.

DAİRELER, VİLLALAR...

Samsun Kent Haber'in edindiği bilgilere göre; Ferrari'nin gerçek sahibi olan R.C.Y.'nin Atakum ilçesinde çok sayıda daire ve villası var.

Ancak bunlar da başkalarının üzerine kayıtlı.
Memurlar.Net
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