1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bilecik'te Koronavirüs bir can aldı

Bilecik'te 72 yaşında yaşlı adam yaklaşık 20 gündür Korona virüsü Covit-19 salgınına karşı verdiğini mücadeleyi kaybetti. Acı haberi belediye başkanı verdi.
 27 Nisan 2020 13:57
Yazdır
Bilecik'te Koronavirüs bir can aldı

Bilecik'te 72 yaşında yaşlı adam yaklaşık 20 gündür Korona virüsü Covit-19 salgınına karşı verdiğini mücadeleyi kaybetti. Acı haberi belediye başkanı verdi.

Bilecik'in Bayırköy Beldesinin köklü ailelerinden Atay ailesinin ferdi Kazım Atay (72), yaklaşık 20 gündür Korona virüsü Covit-19 salgınına karşı Bilecik Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti. Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, sosyal medya hesabından, "Beldemiz halkından Şükriye, Mehmet ve Fatih Atay'ın babaları Kazım Atay vefat etmiştir. Belediye Başkanlığı olarak, merhuma Allah tan rahmet dilerken, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Atay'a son olarak plazma nakli yapıldı öğrenilirken, merhumun cenazesinin Bayırköy Mezarlığı'na defnedildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüsü hiçe sayıp boğaları güreştirdiler
27 Nisan 2020 15:18		 Koronavirüsü yenen kardeşler plazma bağışında bulunacak
27 Nisan 2020 15:11
Evinde karantinada olan kişi ölü bulundu
27 Nisan 2020 14:53		 Sağlık çalışanları ek ödemelerini, ödeme almayan personelle paylaştı
27 Nisan 2020 14:20
Ferrari sahibi bin liralık yardıma başvurdu
27 Nisan 2020 13:50		 Keçiören Kulesinde çalışmalar yeniden başladı
27 Nisan 2020 13:30
Sağlık çalışanları 'erik dalı' oynayarak hastalara moral verdi
27 Nisan 2020 04:09		 Bingöl'de sağlık çalışanlarına iftar yemeği servisi
26 Nisan 2020 22:46
Edirne'ye 30 dakika yağmur yağdı, hayatı felç etti
26 Nisan 2020 21:06		 43 ilin geçiş güzergahında 'korona virüs' sessizliği
26 Nisan 2020 20:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:18 - Koronavirüsü hiçe sayıp boğaları güreştirdiler15:15 - Hazine 11 milyar lira borçlandı15:11 - Koronavirüsü yenen kardeşler plazma bağışında bulunacak15:03 - Kabine online toplandı... Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor15:01 - Yalova Valiliği esnek çalışmayı iptal etti14:53 - Evinde karantinada olan kişi ölü bulundu14:50 - Bilim Kurulu Üyesi: Virüsün bitmesi için kitle bağışıklığı gerekiyor14:46 - İşletmelere 6 milyar liranın üzerinde Nefes Kredisi14:44 - Meslek lisesi öğretmenleri hava dezenfekte cihazı ve temassız termometre üretti14:39 - Polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
14:34 - 10 gündür görünmeyen Kuzey Kore lideri ile ilgili yeni iddia14:29 - Sahilde yürüyüş yaptığı için ceza kesilen kadın: Sizi mahkemeye vereceğim14:20 - Sağlık çalışanları ek ödemelerini, ödeme almayan personelle paylaştı14:17 - Ağrı'da Leyla Aydemir davasında karar çıkmadı14:11 - Koronavirüsle mücadelenin kalbine günde 40 bin çağrı geliyor14:06 - TBMM Başkanı Şentop'tan Erbaş'a destek14:03 - Eşi kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sağlık personeli, eş durumundan tayin isteyebilir mi?14:03 - Koronavirüsü yenen Vali: İşi olmayan sokağa çıkmasın
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
4 günün ardından, 3 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?
1 Mayıs kutlamaları sembolik olacak
Bilim Kurulu Üyesi: Yaza koronavirüssüz girme umudumuz artıyor
O ülkeden Türkiye'ye çağrı: Gelin bize hastane kurun
%0,89 oranla 3 ay ertelemeli kredi
Dünya Bankası, Türkiye'ye 100 milyon dolar krediyi onayladı
İşkur İl Müdür Yardımcısı virüsten hayatını kaybetti
Huzurevinde 35 kişinin testi pozitifi çıktı, soruşturma açıldı
SDÜ'nün öğretim görevlisi ilanında fırsat eşitliği yok
Prof. Dr. Artuz koronadan vefat etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sözlüğe kaçmak 3
sosyal mesafe 2
geceye bir şiir bırak 3
ajda pekkan'ın 6 kez çocuk aldırdığını açıklaması 3
26.04.2020 kim kardashian'ın paylaşımları 1
çaykur'un üç senede 1.5 milyar tl zarar etmesi 2
isveç'e ambulans uçağı gönderilmesi 3
çiğ börek 5
Della 7
üç günlük sokağa çıkma yasağı 1
SON İLANLAR
Bahşılı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Şereflikoçhisar Ovası Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi sözleşmeli 87 sağlık personeli alacak
Selçuk Üniversitesi sözleşmeli 38 sağlık personeli alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 10 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam