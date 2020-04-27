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Bakan Karaismailoğlu: Halkalı-Kapıkule demiryolu hattı 2023'te hazır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Halkalı-Kapıkule demiryolu hattının 2023 yılında hizmete gireceğini açıkladı
 27 Nisan 2020 13:59
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Bakan Karaismailoğlu: Halkalı-Kapıkule demiryolu hattı 2023'te hazır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Halkalı-Kapıkule demiryolu hattının 2023 yılında hizmete gireceğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AB hibe programıyla gerçekleştirilen Halkalı-Kapıkule demiryolu hattında incelemelerde bulundu. Asya ile Avrupa arasındaki yük hareketliliğinde ve taşımacılıkta Türkiye'nin önemli bir köprü olduğunu kaydeden Bakan Karaismailoğlu, demir İpekyolu'nu canlandırmak adına Marmaray'ı, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattını devreye soktuklarını anlattı. Projeyle birlikte AB ülkelerini Türkiye'ye taşımacılık anlamında komşu yapacaklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Bununla yetinmeyip bu yük taşımacılığını Asya'ya kadar götürebileceğimiz gibi denizaşırı ülkelere gönderebilir hale geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri geliştirmenin tarihsel yükümlülük olduğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu, söz konusu demiryolu hattının AB ile ilişkileri daha da güçlendireceğini aktardı. Halkalı-Kapıkule demiryolu hattının hizmete girmesi ile Trans-Avrupa Ulaştırma Ağları'na yüksek kalitede bağlanmanın son aşamasının tamamlanacağını ve proje içerisinde 53 altgeçit, 59 üst geçit, 16 demiryolu köprüsü, iki adet tünel ve 194 adet menfez ile 3 adet viyadük yapılacağını anlatan Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye olarak ulaştırma ağlarının Avrupa'ya entegrasyonunun yüksek standartlarda sağlanması, her daim önceliklerimiz arasında yer almıştır. Ülkemizin Avrupa'yı Asya ve Uzak Doğu'ya bağlayan konumu nedeniyle, büyüyen Asya ekonomileri için Avrupa ve Afrika arasındaki ticaret güzergahlarının odak noktasında bulunması, bu hattın yapımını çok daha önemli hale getirmektedir. Geçtiğimiz Eylül ayında temelini attığımız projede şimdiden yüzde 10 gibi önemli bir ilerleme sağladık. Söz verdiğimiz gibi 2023 yılı yaz ayında bu önemli projeyi hizmete vermiş olacağız" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, hattın Çin, Asya, Avrupa ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayarak Bir Kuşak Bir Yol Projesi'ne de katkı sunacağının altını çizdi.

Proje tarım alanı kazandırıyor

Söz konusu projenin hizmete girmesiyle Avrupa ve Türkiye arasındaki ticari hareketliliğin daha da artacağını bildiren Bakan Karaismailoğlu, projenin yapım aşamasında da inşaat çalışmaları esnasında ihtiyaç duyulan iş gücünün bölge illerden temin edildiğini aktardı. Edirne, Babaeski, Lüleburgaz, Büyükkarıştıran ve Çerkezköy'e istasyonların yapılacağını anlatan Bakan Karaismailoğlu, söz konusu hattın demiryolu taşımacılığına olduğu kadar bölgedeki şehirlerde üretimin artmasına da vesile olacağını vurgulayarak, "Türkiye'yi hızlı tren ile Avrupa'ya bağlayacak bu projenin hem ticari anlamda hem sosyo-ekonomik anlamda faydalarının yanı sıra yapım aşamasında ekolojik anlamda da ülkemize önemli yararlar sağlıyor. Bu projenin inşaat alanından çıkan toprakları Tarım İl Müdürlüklerimiz eliyle bölgedeki meralara yayıyoruz. Ve bu meraları ekilebilir alan haline getirmeye yardımcı oluyoruz. Bu anlamda da ülkemize tarım alanı kazandırıyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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