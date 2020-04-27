10 gündür görünmeyen Kuzey Kore lideri ile ilgili yeni iddia
|27 Nisan 2020 14:34
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Kuzey Koreli bir yetkili; Kim Jong-un'un bir füze fırlatma sırasında kendini yaralamış olabileceğini iddia etti.
Eski İşçi Partisi yetkilisi Lee Jeong Ho, Güney Kore'deki bir gazeteye verdiği
demeçte, Kim Jong-un 14 Nisan'da füze testlerine izin verecek kadar sağlıklı
olduğunu belirterek, yokluğunu füze denemesi sırasında yaralanmasına bağlı olduğunu
öne sürdü.
Jeong Ho ayrıca, Kim'in füze fırlatma sırasında yer aldığını hatırlatarak, test sonrası raporlarda ise olmadığını söyledi. Bu yokluğunun ise test sırasında yaralanmasına bağlı olduğuna işaret etti.
Kuzey Kore medyası Kim'in sağlık durumu ile ilgili güncel bir bilgi hala sunmadı.
Amerikan medyası ise, geçirdiği bir ameliyat sonrası Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hayati tehlikesi bulunduğunu belirtiyor.
KİM HAKKINDAKİ SÖYLENTİLER
Kuzey Kore lideri Kim hakkında son haftalarda sağlının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler çıkmıştı.
Kim'in durumu hakkında tavsiyede bulunmak üzere bir grup Çinli doktorun bu ülkeye gittiği ileri sürülmüş, Kuzey Kore liderinin 12 Nisan'da kardiyovasküler bir operasyon geçirdiği ve iyileşme sürecinde olduğu yönünde haberler çıkmıştı.
Hong Kong Uydu Televizyonu, Kim'in öldüğünü duyurmuş, bu haber ise herhangi bir yetkili tarafından doğrulanmamıştı.
Kim'in, 15 Nisan'da Kuzey Kore'nin kurucu lideri, büyükbabası Kim Il-sung'un doğum günü kutlaması dahil önemli etkinliklere katılmaması sağlığı hakkında spekülasyonlara neden olmuştu.
ABD'nin Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, Kim ile ilgili
iddialar üzerine, "Orası kapalı bir toplum. Doğrudan bir şey duymadım ancak
ölmemiş veya iş göremez hale gelmemişse buna şoke olurum çünkü bir ülkeden çok,
bir tarikat olan Kuzey Kore gibi kapalı bir ülkede bu tür dedikoduların sonsuza
kadar devam etmesine ve soruların cevapsız bırakılmasına izin vermezsiniz"
ifadesini kullanmıştı.
Kuzey Kore lideri Kim hakkında son haftalarda sağlının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler çıkmıştı.
Kim'in durumu hakkında tavsiyede bulunmak üzere bir grup Çinli doktorun bu ülkeye gittiği ileri sürülmüş, Kuzey Kore liderinin 12 Nisan'da kardiyovasküler bir operasyon geçirdiği ve iyileşme sürecinde olduğu yönünde haberler çıkmıştı.
Hong Kong Uydu Televizyonu, Kim'in öldüğünü duyurmuş, bu haber ise herhangi bir yetkili tarafından doğrulanmamıştı.
Kim'in, 15 Nisan'da Kuzey Kore'nin kurucu lideri, büyükbabası Kim Il-sung'un doğum günü kutlaması dahil önemli etkinliklere katılmaması sağlığı hakkında spekülasyonlara neden olmuştu.
ABD'nin Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, Kim ile ilgili iddialar üzerine, "Orası kapalı bir toplum. Doğrudan bir şey duymadım ancak ölmemiş veya iş göremez hale gelmemişse buna şoke olurum çünkü bir ülkeden çok, bir tarikat olan Kuzey Kore gibi kapalı bir ülkede bu tür dedikoduların sonsuza kadar devam etmesine ve soruların cevapsız bırakılmasına izin vermezsiniz" ifadesini kullanmıştı.
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