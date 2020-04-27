Evinde karantinada olan kişi ölü bulundu
|27 Nisan 2020 14:53
|Yazdır
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 11 gün önce yapılan korona virüs testi negatif çıkan ve 14 günlük karantinaya alınan kişi evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, İslahiye ilçesi Hanağzı Mahallesi'nde yalnız yaşayan 79 yaşındaki İsmail Donat, 11 gün önce rahatsızlanarak İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların şüphesi üzerine yapılan korona virüs testi negatif çıkan Donat, evinde karantinaya alındı. Bir süredir şahsı göremeyen komşuları şüphe üzerine giderek İsmail Donat'ın kapısını çaldı. Ses alamayan komşuları kilidinin açık olduğunu görünce içeriye girdiklerinde ise Donat'ı hareketsiz bir şekilde gördü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirlendi.
Şahsın henüz kesin ölüm nedeni belirlenemezken 7 dairenin bulunduğu binada oturan toplam 35 kişi de hıfzısıhha kararı ile 14 günlük karantina altın alındı. Şahsın cesedi ise özel donanım ve kıyafetli özel ekipler tarafından İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemenin ardından ise İsmail Donat'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürerken karantinaya alınan bina sakinlerinin ihtiyaçlarının ise Vefa Sosyal Destek ekipleri tarafından karşılanacağı öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Koronavirüsü hiçe sayıp boğaları güreştirdiler
27 Nisan 2020 15:18
|Koronavirüsü yenen kardeşler plazma bağışında bulunacak
27 Nisan 2020 15:11
|Sağlık çalışanları ek ödemelerini, ödeme almayan personelle paylaştı
27 Nisan 2020 14:20
|Bilecik'te Koronavirüs bir can aldı
27 Nisan 2020 13:57
|Ferrari sahibi bin liralık yardıma başvurdu
27 Nisan 2020 13:50
|Keçiören Kulesinde çalışmalar yeniden başladı
27 Nisan 2020 13:30
|Sağlık çalışanları 'erik dalı' oynayarak hastalara moral verdi
27 Nisan 2020 04:09
|Bingöl'de sağlık çalışanlarına iftar yemeği servisi
26 Nisan 2020 22:46
|Edirne'ye 30 dakika yağmur yağdı, hayatı felç etti
26 Nisan 2020 21:06
|43 ilin geçiş güzergahında 'korona virüs' sessizliği
26 Nisan 2020 20:46