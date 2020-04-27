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Koronavirüsü yenen kardeşler plazma bağışında bulunacak

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde de korona virüsü yenen ve evlerinde 15 gün izole olan araştırmacı yazar Molla Mahmut Kılınç ve ağabeyi Mehmet Kılınç, immün plazma, bağışı yapmak için başvuruda bulundu.
 27 Nisan 2020 15:11
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Koronavirüsü yenen kardeşler plazma bağışında bulunacak

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde de korona virüsü yenen ve evlerinde 15 gün izole olan araştırmacı yazar Molla Mahmut Kılınç ve ağabeyi Mehmet Kılınç, immün plazma, bağışı yapmak için başvuruda bulundu.

Kızıltepe ilçesinde yaşayan araştırmacı yazar Molla Mahmut Kılınç ve ağabeyi Mehmet Kılınç, yakalandıkları korona virüsü yenerek tedavi gördükleri hastaneden 8 Nisan'da taburcu oldu. Kılınç kardeşler, 15 gün evlerinde karantina süreçlerini de bitirerek işlerinin başına döndü. İki kardeş şimdi de başka korona virüs vak'alarına umut olmak için plazma bağışında bulunacak. Mahmut Kılınç, immün plazma bağışı için tedavi gördükleri hastaneye başvurduklarını ve kendilerini olumlu cevap vermeleri halinde bağış yapacaklarını ifade etti. Kılınç, iyileşen diğer korona virüs hastalarına da plazma bağışında bulunmaları için çağrıda bulundu.

"Yetkililerin tavsiyesine uyarsak bu hastalığı en az zararla atlatırız"

Durumlarının iyi olduğunu anlatan Kılınç, "Tedavimiz cevap verdi ve hastalığımızı atlattık. Şuanda durumumuz iyidir. Tüm Covid-19 hastalarına da Rabbimden şafi ismiyle şifa vermesini istiyorum. Bu süreçte Türkiye olarak gerçekten de zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci en az hasarla atlatırız. Millet olarak devlet yetkililerinin yaptığı uyarıları bu hastalığı geçiren biri olarak uymamızı tavsiye ediyorum. Biz yetkililerin tavsiyelerine harfi harfi uyarsak inşallah bu hastalığı en az zararla atlatırız" dedi.

Hastalık sürecini anlattı

Hastalık sürecinin çok zor geçtiğini aktaran Kılınç, "Covid-19 hastalığını yaşayanlar bilir. Allah kimseye yaşatmasın. Zor bir süreçti, biz o süreçte kendimizi daha çok ölüme, kabre yakın hissettik. Ama Allah şafi ismiyle bize ve tüm hastalara şifa verdi. Bu süreçte gerçekten insanın kendisine daha çok dikkat etmesi gerektiğine inandık. Bu hastalığı geçiren biri olarak bu hastalığa yakalanmayanlar özellikle yakalanmamak için kurallara dikkat etmeleri gerekir. Plazma ve antikordan bahsediliyor. Biz de bu konuda tedavi gördüğümüz özel hastaneye başvurduk. Başhekim bu konuda bize döneceğini söyledi gerek ben ve gerek ağabeyim plazma konusunda hassas davranacağız. Yani ülkedeki vatandaşlık görevimizi İnşallah yerine getirip plazma konusunda hassas davranacağız ve plazma bağışında bulunacağız. Covid-19 hastalığını geçiren hastalarımıza çağrıda bulunmak istiyoruz lütfen sizlerde en yakın bulunduğunuz hastaneye gidin plazmayı verin" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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