10 ve üzeri personel çalıştıran iş yerlerine maske zorunluluğu
Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte 10 ve üzeri personel çalıştıran iş yerlerinde maske kullanım zorunluluğu getirildiğini duyurdu
|27 Nisan 2020 15:27
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Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte 10 ve üzeri personel çalıştıran iş yerlerinde maske kullanım zorunluluğu getirildiğini duyurdu.
Vali Gül Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yasağa riayet etmeyenlerin cazalandırılacağını belirterek, "Gaziantep'te 10 ve üzeri kişi çalışan iş yerlerinde maske kullanılması zorunludur. Denetimlerde, bu kurala riayet etmeyen,çalışanlara günlük standart maske vermeyerek işçilerin ve toplumun hayatını tehlikeye atanların tespit edilmesi halinde en ağır şekilde cezalandırılacaktır" ifadelerine yer verdi.
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