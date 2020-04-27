1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Doktoru oksijen tüpüyle kovalayan 2 kişi gözaltına alındı

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde dün doktor Esra Ersöz Genç'e saldırıda bulunan hasta yakını 2 kişi hakkında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltı kararı almasının ardından söz konusu şahıslar yakalanarak gözaltına alındı
 27 Nisan 2020 15:49
Yazdır
Doktoru oksijen tüpüyle kovalayan 2 kişi gözaltına alındı

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde dün doktor Esra Ersöz Genç'e saldırıda bulunan hasta yakını 2 kişi hakkında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltı kararı almasının ardından söz konusu şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesin Kalkınma Mahallesi'nde bulunan KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören ve solunum güçlüğü çeken 65 yaşındaki T.D.'nin hayatını kaybetmesinin ardından ölüm haberini alan yakınları acil servise gelerek görevlilerle tartışmış, servisteki camları kırıp hastanede görevli Doktor Esra Ersöz Genç'i oksijen tüpüyle kovalamışlardı.

Doktor Genç'in saldırganlardan şikayetçi olmasının ardından polis ekipleri İhsan A.'yı polis merkezine götürmüş, şahıs buradaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Şahsın serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından tepkisini dile getiren doktor Esra Ersöz Genç, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenerek, "Sağlıkta Şiddet Yasası çıktı diyorlar, ben kendimi güvende hissetmiyorum. Bir dahaki nöbette ne olacak? Evime, aileme sağlam dönebilecek miyim bilmiyorum. Korkuyorum duyuyor musunuz beni?" ifadelerini kullanmıştı.

Kamuoyunda büyük tepki alan olayla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nin kamera kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, saldırıya karışanların iki kişi olduğunu ve birinin İhsan A. olduğunu tespit etti. Olaya karışan İhsan A. ve beraberindeki kişi kısa sürede gözaltına alındı. Şahısların sorguları sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Diyanetten, Ankara Barosu yöneticilerine suç duyurusu
27 Nisan 2020 17:11		 Başsavcılık, Ankara Barosu hakkında soruşturma başlattı
27 Nisan 2020 13:43
Şehit MİT mensubunun ifşa edilmesinde 8 kişiye dava
24 Nisan 2020 18:33		 Kaftancıoğlu hakkında 'suçluyu övme ve suça azmettirme' soruşturması
23 Nisan 2020 17:17
Çapa Tıp Fakültesi'ndeki rüşvet davasında yeni gelişme
22 Nisan 2020 22:12		 Belediye Başkanına silahlı saldırıda gözaltı sayısı 10'a yükseldi
22 Nisan 2020 17:20
Yasağı delip, 'drift' yapan sürücü hakkında yakalama kararı
20 Nisan 2020 22:36		 Başsavcılıktan, silahlı saldırıya uğrayan Belediye Başkanı'a dair açıklama
20 Nisan 2020 17:27
Sağlık ekibine dehşeti yaşatan şahıslara 11,5 yıl hapis istendi
20 Nisan 2020 16:33		 Başsavcılık, Cumhuriyet Gazetesini yalanladı
20 Nisan 2020 14:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:06 - İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması sonrası trafik durma noktasına geldi17:02 - Sivas'ta koronavirüsü yenen 111'inci hasta alkışlarla taburcu edildi16:55 - ABB'nin 'İftar Ver' kampanyasına 73 bin 830 hayırsever katıldı16:52 - CHP'den esnaf ve KOBİ'ler kredilere ulaşamıyor iddiası16:49 - Twitter Ceo'su günde bir öğün yemek yiyor, sabah 5'te buz banyosu yapıyor16:44 - 'Trabzon Ayasofya'nın bahçesi betonlaştı' haberlerine açıklama16:40 - Benzine 9 kuruş indirim yapıldı16:31 - TBMM'deki dokunulmazlık dosya sayısı 1031 oldu16:26 - 'Koronada ayaktaki renk değişiminin nedeni pıhtılaşma'16:19 - PKK'nın tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 1 korucu ağır yaralı
16:14 - Bilim Kurulu Üyesi: Virüsün bitmesi için kitle bağışıklığı gerekiyor16:14 - Kızılay Genel Başkanı, immün plazma bekleyen hasta sayısını açıkladı16:06 - Oyuncu değişikliği sayısı 3'ten 5'e çıkıyor16:05 - Polisin yanlışlıkla vurduğu genç öldü16:03 - '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' kuraları yarın başlıyor15:59 - Modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti15:57 - 1 milyon yazılımcı projesinin detayları belli oldu15:49 - Doktoru oksijen tüpüyle kovalayan 2 kişi gözaltına alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
4 günün ardından, 3 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Bilim Kurulu Üyesi: Virüsün bitmesi için kitle bağışıklığı gerekiyor
1 Mayıs kutlamaları sembolik olacak
Bilim Kurulu Üyesi: Yaza koronavirüssüz girme umudumuz artıyor
O ülkeden Türkiye'ye çağrı: Gelin bize hastane kurun
Dünya Bankası, Türkiye'ye 100 milyon dolar krediyi onayladı
%0,89 oranla 3 ay ertelemeli kredi
İşkur İl Müdür Yardımcısı virüsten hayatını kaybetti
Modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti
Huzurevinde 35 kişinin testi pozitifi çıktı, soruşturma açıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sosyal mesafe 2
Tosun paşa 2
bir imamın 20 kişinin eczane borcunu ödemesi 2
üç günlük sokağa çıkma yasağı 1
çaykur'un üç senede 1.5 milyar tl zarar etmesi 2
isveç'e ambulans uçağı gönderilmesi 3
2020 yazı 2
geceye bir şiir bırak 3
sokak hayvanlarının aç kalması 1
eşcinselliğin lanetlenmesi ve zinanın haram oluşu 2
SON İLANLAR
Bahşılı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Şereflikoçhisar Ovası Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi sözleşmeli 87 sağlık personeli alacak
Selçuk Üniversitesi sözleşmeli 38 sağlık personeli alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 10 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam