'100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' kuraları yarın başlıyor
Projenin 28-30 Nisan'da yapılacak "TOKİ hak sahipliği belirleme kuraları" Manisa, Denizli, Nevşehir, Yozgat, Isparta ve Konya illerini kapsıyor
|27 Nisan 2020 16:03
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Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenen 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nin 6 ildeki kura çekilişi 28-30 Nisan tarihleri arasında yapılacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, "28-30 Nisan 'TOKİ hak sahipliği belirleme kuraları' Manisa, Denizli, Nevşehir, Yozgat, Isparta ve Konya illerini kapsıyor." ifadesine yer verildi.
Paylaşımda, detaylara "http://toki.gov.tr" adresinden, sonuçlara da e-Devlet Kapısı'ndan ulaşılabileceği belirtildi.
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