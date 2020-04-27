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Polisin yanlışlıkla vurduğu genç öldü
Adana'da uygulama noktasından kaçınca polis tarafından kazara vurulan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
|27 Nisan 2020 16:05
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Adana'da uygulama noktasından kaçınca polis tarafından kazara vurulan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Polisin uygulama yaptığını gören Ali H. sokak aralarına kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis Ali H.'yı kovalamaya başladı. İddiaya göre, "Dur" ihtarına uymayan Ali H.'nın arkasından havaya ateş açan polis, silahı yere doğrulturken tekrar ateşlenince Ali H. kazara yaralandı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Ali H. tedavi altına alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali H. kurtarılamadı. Ali H. otopsi için ali tıp kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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