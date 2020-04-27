Oyuncu değişikliği sayısı 3'ten 5'e çıkıyor
Koronavirüs döneminde liglerin yeniden başlamasının planlanmasıyla FIFA da oyun formatında değişikliği gündemine aldı.
|27 Nisan 2020 16:06
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Koronavirüs nedeniyle neredeyse tüm dünyada futbol dururken, bazı ülkelerde mayıs ayı itibariyle liglerin başlayacağı açıklandı. Türkiye'de de liglerin 12 Haziran itibariyle başlaması planlanıyor.
Dünya futbolunun patronu FIFA, yeni dönemde alınacak önlemler kapsamında oyun kuralında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.Maçlarda yapılan değişiklik sayısının 3'ten 5'e çıkmasını gündemine alan FIFA, bu konuyla ilgili resmi açıklamayı önümüzdeki günlerde açıklayacak.
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