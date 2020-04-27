PKK'nın tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 1 korucu ağır yaralı
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce köy yoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir güvenlik korucusu ağır yaralandı
|27 Nisan 2020 16:19
|Yazdır
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce köy yoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir güvenlik korucusu ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kumçatı beldesi Görmeç köyü mevkisinde güvenlik korucusu Selahattin Yıldırım'ın (33) kullandığı otomobilin geçişi sırasında teröristlerin önceden yola tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti.
Patlamada ağır yarlanan Yıldırım, askeri helikopterle Şırnak Şehit Aydoğan Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.
Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Aranan FETÖ şüphelisi saklandığı evde yakalandı
27 Nisan 2020 13:51
|FETÖ şüphelisi 4 eski öğretmenin 15 yıla kadar hapsi istendi
27 Nisan 2020 11:24
|Teröristler su dağıtımı üzerinden kara propoganda yapıyor
26 Nisan 2020 17:00
|FETÖ sanığı hakim-savcı çiftin 'katalog evliliği' gerekçeli kararda
26 Nisan 2020 11:16
|Kiri Tepe Üs Bölgesi'ne düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama
25 Nisan 2020 21:12
|Haftanin'de terör saldırısı: Bir asker şehit oldu
25 Nisan 2020 12:24
|MSB: Sızma girişiminde bulunan 20 PKK'lı etkisiz hale getirildi
25 Nisan 2020 10:38
|PKK iki kez yakmak istedi
25 Nisan 2020 09:57
|Kızını PKK'dan kurtardı kendi terör kurbanı oldu
25 Nisan 2020 09:53
|Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
25 Nisan 2020 00:50