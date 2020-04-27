TBMM'deki dokunulmazlık dosya sayısı 1031 oldu
|27 Nisan 2020 16:31
|Yazdır
TBMM Başkanvekili ve HDP Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş ile HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın da aralarında bulunduğu 21 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.
Erdoğmuş ve Beştaş'ın yanı sıra Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen milletvekilleri şöyle:
"HDP Mardin Milletvekili Pero Dundar, HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, Van Milletvekili Sezai Temelli, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz."
Gelen dosyalar arasında Kemal Bülbül ve Muazzez Orhan Işık'ın 3'er, Nimetullah Erdoğmuş, Salihe Aydeniz, Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Musa Farisoğulları, Semra Güzel ve Nuran İmir'in ise 2'şer dosyası bulunuyor.
Son gelen fezlekelerle, 26'ncı Yasama Dönemi'nden devreden ve 27'nci Yasama Dönemi'nde Meclis Başkanlığına ulaşan dosya sayısı 1031 oldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|CHP'den esnaf ve KOBİ'ler kredilere ulaşamıyor iddiası
27 Nisan 2020 16:52
|Kabine online toplandı... Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor
27 Nisan 2020 15:03
|TBMM Başkanı Şentop'tan Erbaş'a destek
27 Nisan 2020 14:06
|Bakan Karaismailoğlu: Halkalı-Kapıkule demiryolu hattı 2023'te hazır
27 Nisan 2020 13:59
|Bakanlardan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek
27 Nisan 2020 13:40
|Ömer Çelik: Ankara Barosu'nun yaptığı faşistliktir, terbiyesizliktir
27 Nisan 2020 12:29
|'Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi dünya için emsal teşkil etmektedir'
27 Nisan 2020 11:46
|'Kovid-19 semptomu göstermeyen şoförler tekrar yurt dışına çıkabilecek'
27 Nisan 2020 10:48
|Fabrikalarda mola bitiyor çalışana test yapılacak
27 Nisan 2020 09:05
|Akdeniz ittifakı genişliyor: Sırada Tunus, Libya ve Azerbaycan var
27 Nisan 2020 07:21