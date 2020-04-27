ABB'nin 'İftar Ver' kampanyasına 73 bin 830 hayırsever katıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin evlerine iftarlık gönderilmesi amacıyla başlatılan kampanyanın sona erdiğini duyurdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ihtiyaç sahiplerinin evine iftarlık göndermek amacıyla BELPA AŞ aracılığıyla düzenlenen ve "iftarver.com" internet sitesi üzerinden yurt çapına yayılan kampanyanın bitirildiği belirtildi.

"Ankara'daki garibin sofrasına aş olmak için başlattığımız iftarlık kampanyasını, Ankara'dan çıkarıp 'Biz de varız' diyerek ülkemizin tüm illerine yayan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, talepler ve kapasite oranında kampanyanın amacına ulaştığı bildirildi.

"Talep edip de boş çevrilen bir kişi kalmayıncaya kadar organizasyonumuz tamamlanmıştır." değerlendirmesinin yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İyilik kapıları bitmez. Büyükşehir Belediyesi olarak önümüzdeki günlerde yeni iyiliklere aracı olmak ve hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturmak için yeni kampanyalar başlatacağız. İyiliği bulaştırmaya devam edeceğiz.

Daha önce veresiye defterlerini kapatarak kardeşliğimizin daim olduğunu ve aşılmaz zannedilen her yoklukta ancak birbirimizle var olacağımızı gösteren, son olarak da iftarlık kampanyasına yüreğini koyan herkese tekrar teşekkür ederiz."

- 81 ilden 73 bin 830 hayırsever katıldı

AA muhabirinin kampanyanın düzenlendiği "iftarver.com" internet sitesinden derlediği verilere göre, kampanya kapsamında 81 ilden 73 bin 830 hayırseverin bağışlarıyla 497 bin 35 iftar paketi ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Ankara'da 35 bin 122 kişi 261 bin 715 paket, İstanbul'da 18 bin 591 kişi 126 bin 670 paket, İzmir'de 2 bin 465 kişi 13 bin 456 paket, Bursa'da 1707 kişi 9 bin 455 paket, Eskişehir'de 731 kişi 3 bin 734 paket, Konya'da 648 kişi 3 bin 665 iftar paketi yardımında bulundu.