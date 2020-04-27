Sivas'ta koronavirüsü yenen 111'inci hasta alkışlarla taburcu edildi
Sivas Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'nde (ÇAGEM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 111'inci hasta alkışlarla taburcu edildi.
|27 Nisan 2020 17:02
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Sivas Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'nde (ÇAGEM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 111'inci hasta alkışlarla taburcu edildi.
Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte tedavisi tamamlanan 111'inci hastanın taburcu edilmesini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Ayhan, paylaşımında, "Aldığımız tedbirler, gösterdiğiniz hassasiyet tabloya yansıyor. Sağlıkçılarımızın yoğun gayreti neticesinde, bugün itibarıyla 111'inci hastamızı taburcu ettik. Böylece taburcu edilen hasta sayımız, tedavi edilen hasta sayımızı geçti." ifadelerini kullandı.
Ayhan'ın paylaştığı videoda, koronavirüs tedavisi tamamlanan yaşlı bir hastanın sağlık çalışanları tarafından alkışlarla taburcu edilmesi görülüyor.
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