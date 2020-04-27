Güneşi gören sokağa çıktı. Trafik durma noktasına geldi
İzmir'de 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı. Toplu taşıma yerine özel araçla yollara çıkan vatandaşlar şehrin pek çok noktasında trafik sıkışıklığına neden oldu.
|27 Nisan 2020 17:06
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Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta İçişleri Bakanlığı'nca 23 Nisan ve 27 Nisan tarihleri arasında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.01 itibari ile sona erdi.
4 günlük kısıtlama boyunca cadde ve meydanların bomboş kaldığı İzmir'de kısıtlama sonrası yoğunluk oluştu.
Termometrelerin 19 dereceyi gösterdiği İzmir'de güneşli havayı gören soluğu dışarda aldı. Dışarı çıkanların toplu taşıma yerine şahsi araçlarını tercih etmeleri nedeniyle ise şehrin pek çok noktasında trafik sıkışıklığı meydana geldi.
Öte yandan ekipler de kontrol noktalarında trafik denetimlerini sürdürdü.
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