Acun Ilıcalı yüzündeki şişliğin sebebini ilk kez açıkladı!

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına, mahsur kaldığı Dominik'ten katıldı.

Başarılı olmasının sırrını anlatan Acun Ilıcalı, "Halktan takdir görmek beni çok mutlu ediyor, sabahlara kadar uyumadığım çok gece oldu ama bunun karşılığını almak harika" dedi.

Banu, Yasemin, Leyla ve Melisa adında dört kızı olan Ilıcalı, Türkiye'ye döndüğünde ilk olarak ne yapacaksınız?" sorusuna da samimiyetle yanıt verdi.

Ilıcalı, "Kızlarıma sarılacağım, onları çok özledim. Banu ile bir kardeş gibi her konuda konuşmayı, Yasemin'in bıcırıklığı, Leyla'nın bilmişliği bunların hepsi çok özlediğim şeyler. Umarım en kısa zamanda hasret biter" dedi. Çorapları giydikten sonra attı konusuna açıklık getiren Acun Ilıcalı, "Giydiğim çorabı bir daha giymiyorum çünkü ayağım 45 numara ve çoraplar yıkandıktan sonra çekiyor.

"Geçen yıl gözünüzdeki arpacığı aldırdınız mı?", "Estetik oldunuz mu?" sorularını cevaplayan başarılı televizyoncu, "Arpacık değildi aslında o iyi huylu bir kitleydi diyelim. Onu küçük bir operasyonla aldırmak zorunda kaldım. Estetik hiç yaptırmadım ama karşı da değilim. Bence abartılmadığı sürece kadınlarda da erkeklerde de ufak dokunuşlar güzel oluyor" ifadelerini kullandı.