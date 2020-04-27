Dövizde gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|27 Nisan 2020 17:29
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,9810
|6,9820
|6,9850
|6,9860
|Avro
|7,5440
|7,5450
|7,5720
|7,5730
|Sterlin
|8,5900
|8,6340
|8,6490
|8,6930
|İsviçre Frangı
|7,1500
|7,1870
|7,1440
|7,1790
|ANKARA
|ABD Doları
|6,9650
|7,0150
|6,9750
|7,0250
|Avro
|7,5400
|7,6100
|7,5650
|7,6250
|Sterlin
|8,5070
|8,6840
|8,5560
|8,7390
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