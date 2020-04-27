CHP de, LGBT lincine katıldı. Ali Erbaş'ı kınadı
|27 Nisan 2020 17:29
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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.
Toplantının ardından bir basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
ALİ ERBAŞ'IN HUTBESİ...
Basın toplantısında, online olarak tek bir soru yöneltildi.
Sorulan soru ise Ali Erbaş'ı hedef gösteren ve linç kampanyası düzenleyen Ankara Barosu'na açılan soruşturma...
"NEFRET DİLİ"
Öztrak, "CHP, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın hutbesi ve Ankara Barosu hakkında açılan soruşturmayı nasıl değerlendiriyor?" sorusuna Ali Erbaş'ı kınayarak, şu cevabı verdi:
"İnanç sahiplerinin, inançlarını dile getirme hakkı vardır. Ancak bunu dile getirirken, birilerinin yaşam tarzı üzerinden nefret dilini kullanarak, düşman yaratarak bunu yapmamaları gerekiyor. Bu birilerini düşmanlaştırmak ve toplumu bölmektir."Ömer Çelik: Ankara Barosu'nun yaptığı faşistliktir, terbiyesizliktir Diyanetten, Ankara Barosu yöneticileri hakkında suç duyurusu Başsavcılık, Ankara Barosu hakkında soruşturma başlattı Bakanlardan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek
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