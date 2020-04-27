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CHP de, LGBT lincine katıldı. Ali Erbaş'ı kınadı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "İslam eşcinselliği lanetliyor" hutbesinden sonra harekete geçen LGBT lobisi Ankara ve İzmir barosuna açıklamalar yaptırmıştı. Ali Erbaş'ı hedef gösteren ve linç kampanyası düzenleyen Ankara Barosu, Kur'an ayetleri için 'nefret dili' ve 'çağlar ötesinden gelen ses' demişti... CHP Sözcüsü de bir açıklama yaparak LGBT gruplara sahip çıkan Ankara ve İzmir Barosu'nun yanında durdu.
 27 Nisan 2020 17:29
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CHP de, LGBT lincine katıldı. Ali Erbaş'ı kınadı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantının ardından bir basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ALİ ERBAŞ'IN HUTBESİ...
Basın toplantısında, online olarak tek bir soru yöneltildi.

Sorulan soru ise Ali Erbaş'ı hedef gösteren ve linç kampanyası düzenleyen Ankara Barosu'na açılan soruşturma...

"NEFRET DİLİ"
Öztrak, "CHP, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın hutbesi ve Ankara Barosu hakkında açılan soruşturmayı nasıl değerlendiriyor?" sorusuna Ali Erbaş'ı kınayarak, şu cevabı verdi:

"İnanç sahiplerinin, inançlarını dile getirme hakkı vardır. Ancak bunu dile getirirken, birilerinin yaşam tarzı üzerinden nefret dilini kullanarak, düşman yaratarak bunu yapmamaları gerekiyor. Bu birilerini düşmanlaştırmak ve toplumu bölmektir."

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Memurlar.Net
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