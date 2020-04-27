1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çin'den koronavirüsü ABD'li bisikletçi getirdi suçlaması

Pekin yönetimi, Amerikan ordusu mensubu ve bisikletçi Maatje Benassi'yi Vuhan'a koronavirüsü getirmekle suçladı. Amerikalı Maatje Benassi'nin suçlamalar nedeniyle hayatı alt üst olurken, Benassi ' Hayatım tehlike altına' dedi.
 27 Nisan 2020 17:39
Yazdır
Çin'den koronavirüsü ABD'li bisikletçi getirdi suçlaması

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs, Çin'de etkisini azaltmayı sürdürürken, ABD başta olmak üzere Avrupa ülkeleri salgından olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Kasım ayında salgının başladığı Çin'in Vuhan kentinde yapılan Askeri Dünya Spor Oyunları'na (askeri olimpiyatlar) ABD ordu takımıyla katılan bisikletçi Benassi, Çin medyası ve komplo teorisyenleri tarafından hastalığı Vuhan'a taşıyan kişi olarak ilan edildi. ABD medyasından CNN'in haberine göre,Benassi'nin salgının başladığı günden itibaren komplo teorisyenlerinin kurbanı haline geldiğini açıkladı.


VUHAN'A VİRÜSÜ YAYAN KİŞİ OLARAK İLAN EDİLDİ

Amerikan ordusuna bağlı çalışan ve aynı zamanda profesyonel bisiklet yarışçısı olan Benassi'nin hayatının Pekin yönetiminin suçlayan teoriler nedeniyle altüst olduğu belirtildi. Benassi hakkında neredeyse her gün bir teori üretildi, ev adresi sosyal medyada yayınlandı. Hayatının tehlikede olduğunu söyleyen Benassi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını başlatmakla suçlanıyor.

TEK SUÇU VUHAN'DAKİ YARIŞLARA KATILMAK

Maatje Benassi tüm bu suçlamaların dayanağı olmadığını ve hiçbir zaman herhangi bir hastalık belirtisi göstermediğini ifade etti. Bisiklet sporcusu Benassi, tüm bu suçlamaların, Çin hükümeti ve onun medya organları tarafından ortaya atıldığını belirtti. Benassi, bu iddiaların tek dayanağının kasım ayında Vuhan'daki bisiklet yarışlarına katılması olduğunu söyledi. Benassi, konuya ilişkin ABD'deki yetkilerden yardım istediği de belirtildi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dünya devi Airbus'ta 135 bin kişi işsiz kalabilir
27 Nisan 2020 17:33		 ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 bine yaklaştı
27 Nisan 2020 17:13
Twitter Ceo'su günde bir öğün yemek yiyor, sabah 5'te buz banyosu yapıyor
27 Nisan 2020 16:49		 10 gündür görünmeyen Kuzey Kore lideri ile ilgili yeni iddia
27 Nisan 2020 14:34
Göreve başlayan İngiltere Başbakanı Johnson'dan ilk açıklama
27 Nisan 2020 13:01		 Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyonu geçti
27 Nisan 2020 11:25
Yeni Zelanda Başbakanı: Koronavirüs ile savaşı kazandık
27 Nisan 2020 10:38		 Dünya Bankası, Türkiye'ye 100 milyon dolar krediyi onayladı
27 Nisan 2020 10:13
İsveç bu haberi konuşuyor: Burada tedavi edilmedi Türkiye'ye uçtu
26 Nisan 2020 23:23		 Belediye başkanı koyduğu 'yasağı' kendisi ihlal etti
26 Nisan 2020 19:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:52 - Adliyelerdeki işlemler 15 Haziran'a kadar uzatıldı18:40 - Erdoğan: Bu hafta sonu da 3 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak18:37 - 62 yaşında Koronavirüsü yenen kadın: Bana temasla geçti18:30 - Tabip Odası Başkanı ile Genel Sekreteri'ne 'korona' gözaltısı18:26 - Balda sahteciliğinin sonu geliyor18:19 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:15 - Ankara Barosu: Dini değerleri aşağılamadık18:04 - Avukat eşini öldüren doktora, akıl sağlığı yerinde raporu verildi17:56 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:49 - FETÖ'nün sözde 'bölge talebe mesulüne' hapis cezası
17:39 - Çin'den koronavirüsü ABD'li bisikletçi getirdi suçlaması17:33 - Dünya devi Airbus'ta 135 bin kişi işsiz kalabilir17:29 - Dövizde gün sonu fiyatları17:29 - CHP de, LGBT lincine katıldı. Ali Erbaş'ı kınadı17:21 - İlçenin 83 yaşındaki tek koronavirüs hastası iyileşti17:13 - ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 bine yaklaştı17:11 - Diyanetten, Ankara Barosu yöneticileri hakkında suç duyurusu17:10 - Acun Ilıcalı yüzündeki şişliğin sebebini ilk kez açıkladı!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinselliği lanetliyen hutbesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
4 günün ardından, 3 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Bilim Kurulu Üyesi: Virüsün bitmesi için kitle bağışıklığı gerekiyor
Modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti
1 Mayıs kutlamaları sembolik olacak
Bilim Kurulu Üyesi: Yaza koronavirüssüz girme umudumuz artıyor
O ülkeden Türkiye'ye çağrı: Gelin bize hastane kurun
Dünya Bankası, Türkiye'ye 100 milyon dolar krediyi onayladı
%0,89 oranla 3 ay ertelemeli kredi
İşkur İl Müdür Yardımcısı virüsten hayatını kaybetti
Huzurevinde 35 kişinin testi pozitifi çıktı, soruşturma açıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
üç günlük sokağa çıkma yasağı 1
anlamazdan gelmek 1
corona virüs vaka sayısı 2
dezenfektan enjektesi 3
26.04.2020 kim kardashian'ın paylaşımları 1
bir imamın 20 kişinin eczane borcunu ödemesi 2
bekçilerin kendilerine bekçi denmesini istememeleri 2
Pik noktasi 2
Türkiye'ye ancak tatil icin gelirim 2
sokak hayvanlarının aç kalması 1
SON İLANLAR
Bahşılı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Şereflikoçhisar Ovası Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi sözleşmeli 87 sağlık personeli alacak
Selçuk Üniversitesi sözleşmeli 38 sağlık personeli alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 10 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam