FETÖ'nün sözde 'bölge talebe mesulüne' hapis cezası
|27 Nisan 2020 17:49
|Yazdır
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada örgütün sözde "bölge talebe mesulü'' olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Y.E.T. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Duruşmada tanık olarak dinlenen F.Y, sanık Y.E.T'yi tanıdığını ve örgütte birlikte görev yaptıklarını söyledi.
FETÖ üyesi öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını sanık Y.E.T. ile beraber giderdiklerini belirten tanık F.Y, şöyle dedi:
"Sanık örgüt içinde 'bölge talebe mesulü' olarak faaliyet yürütüyordu. Ben de 'büyük bölge talebe mesulü' sıfatıyla Y.E.T'ye üstlerimden aldığım talimatları iletiyordum. Kendisinden bizzat ben sorumluydum. Y.E.T. FETÖ içinde 'Musab' kod adını kullanıyordu. Örgüt tarafından kendi sorumluluğuna askeri bir öğrenci verilmişti. İki haftada bir düzenli olarak bu askeri öğrencinin yanına giderdi.''
Sanık, savunmasında FETÖ/PDY üyesi olmadığını ve tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, tahliyesi ve beraatine karar verilmesini istedi.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın FETÖ içinde ''bölge talebe mesulü" olarak görev yapması, "Musab" kod adıyla örgütsel faaliyetlerde bulunduğuna dair tutarlı tanık beyanları ve teşhisler dikkate alınarak, "silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, sanık Y.E.T'yi ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|PKK'nın tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 1 korucu ağır yaralı
27 Nisan 2020 16:19
|Aranan FETÖ şüphelisi saklandığı evde yakalandı
27 Nisan 2020 13:51
|FETÖ şüphelisi 4 eski öğretmenin 15 yıla kadar hapsi istendi
27 Nisan 2020 11:24
|Teröristler su dağıtımı üzerinden kara propoganda yapıyor
26 Nisan 2020 17:00
|FETÖ sanığı hakim-savcı çiftin 'katalog evliliği' gerekçeli kararda
26 Nisan 2020 11:16
|Kiri Tepe Üs Bölgesi'ne düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama
25 Nisan 2020 21:12
|Haftanin'de terör saldırısı: Bir asker şehit oldu
25 Nisan 2020 12:24
|MSB: Sızma girişiminde bulunan 20 PKK'lı etkisiz hale getirildi
25 Nisan 2020 10:38
|PKK iki kez yakmak istedi
25 Nisan 2020 09:57
|Kızını PKK'dan kurtardı kendi terör kurbanı oldu
25 Nisan 2020 09:53