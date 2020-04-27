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Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?

İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 624,00 liradan işlem gördü
 27 Nisan 2020 17:56
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Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?

İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,36 azalışla 384,40 liradan tamamladı.

İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 624,00 lira, Cumhuriyet altını 2.550,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,36 düşüşle 384,40 liradan işlem gördü.

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 385,60 385,80 384,20 384,40
Cumhuriyet Ata Lira 2.541,00 2.562,00 2.532,00 2.550,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 352,00 356,00 350,00 354,00
Lira(Tam) Ziynet 2.483,00 2.503,00 2.474,00 2.494,00
Yarım Ziynet 1.242,00 1.252,00 1.237,00 1.247,00
Çeyrek Ziynet 621,00 626,00 619,00 624,00
Anadolu Ajansı
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