Avukat eşini öldüren doktora, akıl sağlığı yerinde raporu verildi
|27 Nisan 2020 18:04
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Diyarbakır'da geçtiğimiz yıl avukat eşini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan doktorun akıl sağlının yerinde olduğu yönünde rapor verildi.
Olay, 19 Mayıs 2019'da merkez Kayapınar ilçesinde meydana gelmişti. Mesut I., eşi avukat Müzeyyen Boylu I.'yı tabancayla ateş ederek öldürmüştü. Olayın ardından tutuklanan Mesut I. hakkında Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Mahkeme Mesut I.'nın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının öğrenilmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu İhtisas Kuruluna yazı gönderdi. İstanbul Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan raporda, "Sanığın 3 gün boyunca muayenesi, müşahedesi, tetkikleri yapıldı. Sanıkta ceza sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı veya akıl zayıflığı tespit edilemedi. Mesut I.'nın eşi kasten öldürmek, tasarlayarak öldürme, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, ruhsatsız silahlarla mermi satın alma, taşıma ve bulundurma suçlarına karşı ceza sorumluluğu tam olduğu kanaat ve mütalaamızı bildirir gözlem raporudur" denildi.
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